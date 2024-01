Alexia Grousson

Né d’une collaboration entre le Conseil scolaire catholique (Csc) Providence et la garderie francophone du comté d’Oxford et le comté d’Oxford, le programme préscolaire Les Petits Apprenants « met l’accent sur le développement de la langue française, la rencontre de nouveaux amis, le jeu, les chansons, beaucoup d’apprentissages et de plaisir. Il est offert en matinée, du lundi au vendredi, pour les enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans ».

Le vendredi 8 décembre, à l’école Ste-Marguerite-Bourgeoys de Woodstock, une vingtaine de personnes ont assisté à l’inauguration de la classe accueillant le programme préscolaire depuis septembre 2023.

« C’est avec plaisir que nous avons pu profiter de cette belle collaboration qui nous a aidés à transformer une idée en une réalisation incroyable. Nous tenons à poursuivre cet important travail ensemble pour développer des programmes en réponse aux besoins des familles afin d’assurer le meilleur départ possible vers une bonne réussite scolaire », relate Estelle Tonietto, de la direction des services de la petite enfance au Csc Providence.

Pour sa part, la directrice de l’école, Camille Paranosic, s’est adressée aux parents : « Merci de nous confier vos enfants pour ce programme. Les compétences acquises cette année leur assureront une transition et une adaptation en douceur à l’environnement scolaire. »

L’événement s’est achevé avec la coupe du ruban.

Photo (Courtoisie Csc Providence) : La coupe officielle de ruban à l’école Ste-Marguerite-Bourgeoys. De gauche à droite : Lisa Lanthier (comté d’Oxford), Nirmaya Gautam (parent), Ruzaan Bhattarai (inscrit au programme Les Petits Apprenants), Alison Baillargeon et Heidi Collins (garderie francophone du comté d’Oxford), Estelle Tonietto (Csc Providence) et Camille Paranosic (Ste-Marguerite-Bourgeoys)