Alexia Grousson

Le 7 juin dernier, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé un tournoi de volleyball qui a réuni six équipes mixtes, composées de 6 à 10 joueurs, avec une représentation féminine dans chaque équipe (2 ou 3 filles par équipe). L’objectif était simple : offrir une occasion de se retrouver, de s’affronter amicalement et de profiter de la convivialité du sport en communauté.

Selon François Kodji, coordonnateur de la programmation culturelle et sportive au CCFL, ce tournoi de fin d’année est la réponse à une demande croissante de la communauté. « C’est une façon de clôturer en beauté la session du programme hebdomadaire de volleyball du jeudi, de réunir les gens et d’ajouter de nouvelles équipes pour renforcer les liens et offrir plus de diversité. Ce tournoi est aussi un moyen de favoriser les rencontres entre différentes communautés. »

Le tournoi a suivi un format bien structuré avec deux groupes de trois équipes chacune. Chaque équipe devait se rencontrer deux fois, sur deux terrains, en simultané. Les deux premières équipes de chaque groupe se sont ensuite affrontées en demie finale. La finale a couronné l’équipe iranienne championne du tournoi, suivie de l’équipe haïtienne en deuxième position et celle du CCFL en troisième place.

Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance détendue et respectueuse. Les joueurs ont montré une grande cohésion et une volonté de jouer dans de bonnes conditions sans se laisser emporter par l’enjeu. « Il n’y a pas eu de frustration. Le but était de se divertir tout en restant compétitif, mais dans un esprit de plaisir », ajoute M. Kodji.

Une attention particulière a été portée à l’organisation de l’événement : chaque capitaine a reçu une fiche de match, et une collation a été distribuée à tous les participants. Les matchs ont été réglés à 21 points. Pendant la rencontre pour la troisième place, les deux dernières équipes de chaque groupe ont joué ensemble lors d’un match symbolique, leur offrant plus de temps de jeu.

En raison de l’engouement suscité par ce tournoi, le CCFL prévoit organiser deux événements l’année prochaine, afin de satisfaire la demande croissante. « Nous voulons ouvrir ce tournoi à un plus grand nombre d’équipes et favoriser la rencontre entre les différentes communautés de London », conclut François Kodji.

Ce tournoi a non seulement permis aux participants de pratiquer leur sport préféré, mais aussi de tisser des liens entre les diverses communautés francophones de London, créant ainsi un véritable foyer de rencontres communautaires. Une belle occasion de se retrouver et de célébrer l’unité et la convivialité par le biais du volleyball.

Photo : Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance détendue et respectueuse. (Crédit : CCFL)