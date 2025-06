Alexia Grousson

Les camps d’été francophones offrent une belle occasion aux jeunes de continuer à vivre en français pendant les vacances. Au programme : jeux, découvertes et apprentissages linguistiques adaptés à leur âge. Encadrés par une équipe dynamique et expérimentée, les enfants évoluent dans un cadre sécuritaire et motivant, idéal pour allier plaisir et pratique du français.

À Sarnia, le Centre communautaire francophone propose un camp d’été régulier pour les 5 à 8 ans, bien qu’il affiche complet avec 20 enfants chaque semaine. Pour répondre à la forte demande, plusieurs camps thématiques sont aussi organisés en juillet et août : soccer (du 7 au 11 juillet), danse (du 14 au 18 juillet), théâtre (du 21 au 25 juillet), basketball (du 4 au 8 août) et volleyball (du 11 au 15 août). Destinés aux jeunes de 7 à 15 ans, ces camps subventionnées sont disponibles; il suffit de téléphoner pour en faire la demande.

À London, le Carrefour communautaire francophone, par le biais de son programme L’Escale, organise un camp d’été du 3 juillet au 8 août pour les enfants de 4 à 12 ans. Réparti dans trois écoles de la ville — Frère-André, La Pommeraie et Saint-Jean-de-Brébeuf — le camp propose chaque semaine un thème différent, ponctué d’activités manuelles, sportives et de deux sorties éducatives. Au menu : visites de musées, excursions à la ferme ou journées d’aventure dans les parcs.

Bien sûr, il existe aussi de nombreuses autres options pour occuper les enfants pendant l’été, même si le français n’est pas au cœur des activités. Les camps de jour municipaux, les programmes sportifs, les ateliers artistiques ou les séjours en plein air leur permettent de s’amuser, de profiter du beau temps et de se faire de nouveaux amis. L’essentiel est qu’ils vivent des expériences enrichissantes et passent un été dynamique, en découvrant de nouveaux horizons.

Photo : L’an dernier, les griffons de Sarnia se sont bien amusés aux jeux d’eau de Point Edward. (Crédit : CCFS)