Chaque fin juin, un événement unique rassemble à London des milliers de participants autour d’activités familiales variées et gratuites. Portée par une organisation dynamique et des partenariats solides, cette célébration inclusive valorise la diversité francophone tout en renforçant le tissu communautaire local.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – L’Action de London-Sarnia

Alors que plusieurs organismes francophones du Centre-Sud-Ouest peinent à mobiliser les foules pour leurs célébrations de fin d’année scolaire soulignant la Saint-Jean-Baptiste, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), lui, semble avoir trouvé la formule gagnante, attirant des milliers de personnes derrière ses installations.

En 2023, le CCFL a rebaptisé la Franco-Fête de juin en fête Franco-Fun. Mais ce n’est pas ce nouveau nom qui explique le succès grandissant de l’événement, c’est plutôt la programmation repensée, axée avant tout sur les jeunes familles, celles dont les enfants fréquentent les écoles françaises ou d’immersion, ainsi que sur les familles issues de l’immigration francophone.

Un autre atout majeur est le partenariat solide établi avec la municipalité, les élus régionaux et plusieurs organismes anglophones, offrant à la francophonie une visibilité élargie. Grâce à cette alliance et à la nouvelle programmation, la fête Franco-Fun est devenue, en seulement trois ans, l’un des plus grands festivals de London, rassemblant plus de 2500 personnes pour une célébration de cinq heures.

Il faut dire que le parc Ed Blake, situé derrière le Carrefour communautaire, offre un cadre idéal pour ce type d’événement. Ses grands arbres procurent une ombre bienvenue lors des journées ensoleillées, ses vastes espaces verts permettent l’installation de tentes et de jeux gonflables variés, et ses terrains de basketball et de soccer font le bonheur des jeunes amateurs de sport.

Rien d’étonnant à ce que tant de familles aient répondu à l’appel. La programmation avait tout pour plaire aux petits et grands. Jeux gonflables, spectacles pour enfants — dont celui de Zak le dompteur de défis —, cerfs-volants à disposition pour profiter du vent, machine à bulles, maquillage, sculptures de ballons, maïs soufflé, prestation du Studio Cirque et barbecue, avec un premier hot dog offert gratuitement. Tout était réuni pour une fête haute en couleur.

Du côté des prestations artistiques, le public a pu apprécier plusieurs numéros de danses traditionnelles burundaises et rwandaises, ainsi que les performances du groupe autochtone Sisters in Spirit et du chanteur Willy Aristide de London, une figure bien connue de la scène francophone locale.

Et ce n’est pas tout ! Un marché rassemblant entrepreneurs et organismes francophones entourait l’aire principale du site, mettant en valeur les produits et services offerts en français dans la région. Tout avait été pensé pour plaire à un large public — familles francophones, francophiles, anglophones et allophones.

« Le succès de la fête Franco-Fun repose sur sa capacité à rassembler les familles, explique François Kodji, agent culturel au CCFL et animateur de l’événement. Bien des gens seraient incapables de définir précisément ce qu’est la fête Franco-Fun ou même la Saint-Jean-Baptiste, mais ils savent qu’à la fin juin un grand rassemblement francophone a lieu. C’est ça qui compte. Les anglophones savent qu’il s’agit d’un événement francophone, mais qu’ils vont s’y amuser quand même. C’est exactement ce que nous souhaitons : rejoindre non seulement les francophones, mais aussi les nombreux francophiles de London. Nous sommes désormais perçus comme une communauté accueillante, et c’est cette image inclusive qui alimente notre succès. »

L’idée de diversifier les activités, en réponse aux suggestions de la communauté francophone consultée en amont, a grandement contribué à attirer les foules — principalement de jeunes familles venues en groupe avec parents, enfants, frères, sœurs et même grands-parents. Offrant une multitude d’activités gratuites en plein air, la fête constitue une formule idéale pour séduire un public de tous âges. Elle permet aussi de tisser de nouveaux liens : attirer de nouveaux membres au sein de la communauté, recruter des bénévoles pour les organismes francophones, faire connaître les écoles françaises et encourager l’inscription dans les services de garde. Une recette gagnante que le CCFL n’est pas près d’abandonner.

« La francophonie, c’est aussi une richesse multiculturelle. Nous souhaitons que chaque communauté culturelle réunie autour de la langue française puisse retrouver un lien culturel qui lui est propre. C’est pourquoi nous avons intégré un marché francophone à notre fête, spécialement pour les nouveaux arrivants. Par exemple, un Camerounais qui découvre le ndolé, un plat traditionnel de son pays, retrouve un peu de chez lui. Cela contribue à apaiser son mal du pays en lui offrant un goût familier. C’est là toute la fierté et la beauté de la francophonie! », conclut l’animateur.

La fête Franco-Fun se distingue par son originalité, portée par un organisme audacieux qui ose innover, se réinventer et bâtir des partenariats gagnants pour tous. Cet événement joue un rôle clé dans le développement des programmes et organismes francophones à London. Un modèle inspirant et un véritable succès!

Photo : Des kiosques de produits et services en français étaient installés tout autour de l’ère principal de la Fête Franco-Fun