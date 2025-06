Alexia Grousson

Le Championnat national d’épellation organisé par Épelle-moi Canada (ÉMC), a eu lieu le dimanche 18 mai à l’Hôtel Sheraton, de Toronto. Une compétition où des élèves se mesurent en épelant des mots qu’ils ont étudiés à l’avance. Cette épreuve ne se limite pas à un simple défi linguistique; elle a pour vocation première de valoriser l’orthographe et de favoriser l’enrichissement du vocabulaire des jeunes francophones et francophiles à travers le pays.

À la suite des sélections locales et des éliminations régionales, environ 120 finalistes se sont affrontés une dernière fois lors de la grande finale. Dans la salle principale, les candidats des différents cycles se sont succédé sur scène, tandis qu’une autre salle était réservée aux familles et aux participants des autres cycles, leur offrant la possibilité de suivre la compétition en direct et de participer à des activités telles que le scrabble, le coloriage, et des ateliers technologiques et linguistiques.

Afin de se préparer, les participants ont reçu une liste de 400 nouveaux mots et leurs définitions dans le but d’enrichir leur vocabulaire. Ils se sont ensuite entraînés de manière assidue, avec le soutien de leurs parents, enseignants ou camarades de classe. Pendant le concours, un membre du jury prononçait chaque mot à haute voix, et les concurrents devaient l’épeler correctement. S’ils réussissaient, ils passaient à la ronde suivante; en revanche, en cas d’échec, ils étaient éliminés et le mot était alors attribué au candidat suivant.

Lorsque quatre rondes successives se déroulaient sans élimination, le jury introduisait des mots mystères, des termes courants que les participants pouvaient avoir croisés dans leurs lectures, mais qu’ils n’avaient pas eu la possibilité d’étudier à l’avance.

La finale du championnat s’est poursuivie jusqu’à l’établissement du classement des cinq premiers finalistes. Une fois les résultats dévoilés, la cérémonie de remise des prix a eu lieu, suivie d’un repas convivial avec tous les participants. Chaque concurrent est reparti avec une médaille et un sac-cadeau. Les candidats classés quatrième ou cinquième ont reçu une médaille gravée ainsi que d’autres cadeaux. Quant aux trois premiers, ils ont été récompensés par un trophée et un chèque dont les montants variaient entre 500 $ et 750 $, selon leur position.

Les gagnantes ÉMC 2025 sont Noémie Anciaux d’Ottawa-Gatineau (cycle primaire), Abisha Sebamalaimuthu de Saint-Laurent au Québec (cycle moyen), et Manal Amine de LaSalle au Québec (cycle intermédiaire).

Félicitations à tous les participants!

Photo : Les participants, les juges et les organisateurs du Championnat national 2025 (Crédit : ÉMC)