Alexia Grousson

Pour son souper des Fêtes, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé une réception au Double Tree by Hilton, le 9 décembre. L’événement a permis aux participants de réseauter et d’échanger au son de la musique d’ambiance. Puis, les convives se sont dirigés vers le buffet avant le spectacle du groupe LGS.

Dès 20 h, le spectacle a débuté et, pendant plus de 90 minutes, LGS a joué ses chansons qui ont fait sa renommée et fait danser les 224 participants. DJ Félix a assuré la relève pour que les gens continuent de bouger jusqu’à la fin de la soirée.

Avant de partir, les membres de l’auditoire étaient invités à récupérer leurs cadeaux.

« Par la suite, nous avons fait parvenir un sondage aux participants pour savoir s’ils avaient apprécié l’événement. Tout le monde semblait satisfait de l’activité. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié revoir le groupe LGS. Cela m’a rappelé mon enfance quand il était venu donner un spectacle à mon école. Il y avait aussi une « cabine photo ». Les gens ont vraiment apprécié repartir avec un souvenir imprimé », confirme Shanelle Guillemette du CCFL.

Photo (CCFL) : Le groupe LGS a présenté son spectacle de 90 minutes devant plus de 200 convives.