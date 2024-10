Alexia Grousson

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a entrepris un nouveau programme pour les femmes professionnelles. Intitulé Vision’Elles, il a débuté en septembre pour une période de six mois.

« L’objectif est de forger un avenir pour les femmes en influençant positivement leur environnement et en redéfinissant le paysage de l’identité à leur image. Par exemple, nous avons remarqué qu’il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes effectuant le même métier et, par le biais de ce programme, nous outillons les femmes pour qu’elles aillent chercher des postes de responsabilités », relate Medleen Menelas, coordonnatrice des projets au RFSOO.

Vision’Elles comporte six ateliers, qui ont lieu la dernière semaine du mois, sur la plateforme Zoom. Le premier est Relation de suivi et Lettre de motivation (perfectionnement de sa candidature, savoir se démarquer dans le processus de recrutement, comment rédiger un CV, une lettre de motivation et mettre en valeur ces compétences).

Le deuxième aidera les femmes à se préparer pour une entrevue de haute direction (information pertinente à aller chercher, types de questions à poser). Puis il y aura la négociation salariale dans un contexte professionnel, la prise de parole en public et la confiance en soi (en tant que femmes, comment développer des compétences en prise de parole et en communication persuasive).

Pour terminer, les autres sujets traités seront le réseautage (création de réseaux professionnels solides, développement de relations stratégiques, amélioration de leur présence en ligne) et le développement des compétences numériques (sensibilisation à l’importance des outils numériques émergents dans un monde professionnel moderne telle l’intelligence artificielle). Les femmes qui aspirent à des postes de direction et de leadership peuvent s’inscrire directement sur leur site web ou leurs réseaux sociaux.

Pour aller encore plus loin, le RFSOO a concocté un programme de mentorat professionnel, limité à 10 participantes. « Il est destiné à celles qui souhaitent un accompagnement enrichissant et personnalisé avec une mentore expérimentée, afin d’échanger sur ses objectifs et comment les atteindre. Nous jumellerons les femmes avec des professionnelles spécialisées dans leur domaine », conclut Medleen Menelas.

Le programme se termine le 8 mars, Journée de la femme. À cette occasion, il y aura des témoignages de femmes ayant réussi à percer dans un domaine majoritairement masculin ou ayant surmonté différents obstacles tels que la barrière de la langue. Elles expliqueront leur parcours afin d’inspirer d’autres femmes.

Photo (pexels.com)