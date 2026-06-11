Le 22 mai, la grande finale de la Ligue amateur d’improvisation de Sarnia a eu lieu au Centre communautaire francophone de Sarnia. À cette occasion, Les Bons Yabes se sont mesurés aux Dix Cents dans une soirée remplie de spontanéité, d’énergie et de talent. Grâce à la qualité de leur jeu et à leur imagination sur scène, Les Bons Yabes ont remporté la grande finale par le pointage de 5 à 4. Félicitations!

Photo (crédit CCFS) : L’équipe des Bons Yabes. De gauche à droite : Matthieu Proulx, Olivier Lacasse et David Lauzier.