Alexia Grousson

Le 16 mai, les bureaux du Carrefour des femmes du Sud-Ouest ont accueilli une activité consacrée au bien-être et à la créativité féminine avec un atelier de fabrication de savon artisanal. Plusieurs femmes ont participé à cette rencontre axée sur la découverte, l’apprentissage et le partage, tandis qu’une activité parallèle était offerte aux enfants afin que les participantes puissent profiter pleinement de l’expérience.

Animé dans une ambiance conviviale et détendue, l’atelier avait pour objectif d’offrir aux femmes un espace qui leur soit entièrement dédié. « Nous voulions proposer une activité autour du bien-être et de l’estime de soi des femmes. L’idée était de leur faire vivre une nouvelle expérience, d’acquérir des connaissances, de décrocher du quotidien et de créer quelque chose par elles-mêmes. Il y avait aussi une dimension thérapeutique dans le fait de partager et d’essayer ensemble », explique Milbys Coello.

L’idée de travailler autour du savon artisanal provenait directement des participantes qui avaient manifesté leur intérêt lors d’activités précédentes. L’atelier a donc servi d’introduction à la fabrication de savon naturel à froid, un procédé utilisant la soude caustique comme agent saponifiant. Les participantes ont d’abord reçu des explications sur le phénomène chimique de la saponification, soit la réaction entre un corps gras, telle une huile végétale, et une base forte, tel l’hydroxyde de sodium. Cette transformation donne un savon sécuritaire une fois le temps de cure complété.

Une attention particulière a été accordée aux règles de sécurité, la soude caustique pouvant provoquer de graves brûlures chimiques. Les femmes ont ainsi travaillé avec des lunettes de protection, des gants résistants aux produits chimiques et des vêtements couvrants. Plusieurs consignes essentielles ont été rappelées, par exemple sur l’importance de toujours verser la soude dans l’eau et jamais l’inverse, ainsi que la nécessité d’éviter l’inhalation des vapeurs produites lors du mélange.

Au cours de l’activité, les participantes ont préparé leur propre savon à partir d’huiles végétales, d’eau distillée et de soude caustique pure. Elles ont ensuite personnalisé leurs créations à l’aide d’huiles essentielles à la pomme, ainsi que de colorants naturels à base de spiruline pour la couleur verte. Après avoir mélangé lentement les ingrédients jusqu’à obtenir une texture homogène, le mélange a été versé dans des moules avant de devoir reposer pendant plusieurs semaines afin d’atteindre un pH sécuritaire (entre 9 et 10) pour l’utilisation.

Au-delà de l’aspect technique, l’atelier a surtout permis aux participantes de partager un moment de détente et de valorisation personnelle. « C’était une activité de base pour montrer comment fabriquer un savon artisanal. Pour une prochaine rencontre, nous aimerions explorer d’autres recettes, moins chimiques, et comparer différentes méthodes. Cette fois-ci, c’était surtout une introduction axée sur les odeurs et les couleurs », a précisé Mme Coello.

L’intervenante retient particulièrement l’enthousiasme et l’implication des femmes tout au long de l’après-midi. « Il y avait une très belle ambiance et un réel sentiment de fierté d’avoir essayé quelque chose de nouveau », a-t-elle souligné. Elle affirme également avoir constaté un vif intérêt pour de d’autres activités similaires. « Les participantes étaient très attentives et motivées. Plusieurs étaient déjà prêtes à recommencer avec de nouvelles odeurs et de nouvelles compositions », a conclu Milbys Coello.

Photo : Des participantes à l’atelier de création de savon du Carrefour des femmes. De gauche à droite : Aline Dusabamahoro, Meriem Srihane, Milbys Coello, Amélie Reid, Jeanne d’Arc Byukusenge, Joyce Citegetse et Anne-Marie Djuidje (Crédit : Carrefour des femmes)