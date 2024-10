Le 4 octobre, la Communauté francophone accueillante de London a fait un pas important avec la création d’un nouveau Conseil consultatif communautaire. Ce Conseil aura pour mission de guider les projets et les services en faveur des nouveaux arrivants francophones, renforçant ainsi leur intégration et leur enracinement.

Olaïsha Francis, IJL Réseau.Presse, L’Action de London-Sarnia

Lors d’une réunion virtuelle tenue le 4 octobre, des acteurs clés de la Communauté francophone accueillante (CFA) de London, se sont réunis pour discuter de la création d’un Conseil consultatif communautaire (CCC) qui jouera un rôle déterminant dans l’évolution des services offerts aux nouveaux arrivants francophones.

Ce Conseil consultatif, formé d’un groupe de bénévoles représentant divers secteurs clés, travaillera en étroite collaboration avec le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO). Il aura pour responsabilité d’identifier les besoins de la communauté et de proposer des projets et activités à soutenir financièrement. La composition du CCC est conçue pour refléter la diversité des secteurs touchés par l’immigration francophone tels que les services d’établissement, l’éducation, la santé, l’économie et le secteur communautaire.

Jusqu’à leur approbation officielle, le 11 octobre, les membres du Conseil consultatif communautaire sont Abdoulaye Sako (Collège Boréal) pour les services d’établissement; Paulette Desjardins (Carrefour communautaire francophone de London) pour le secteur communautaire; Rita Giroux-Patience (Conseil scolaire catholique Providence) pour le secteur de l’éducation et la petite enfance; Franck Tshunza (Entité 1) pour le secteur de la santé; Fairouze Touni (Société économique de l’Ontario) pour le secteur économique; Jill Transley (Ville de London) pour les partenaires municipaux et Rosanne Abdulla (Université Western) pour l’éducation postsecondaire.

Alain Dobi, directeur général du RIFCSO, souligne l’importance du rôle de ce nouveau Conseil : « Ses membres sont déterminés à défendre les intérêts de la communauté avant leurs propres intérêts. Ils représentent véritablement la communauté. » En travaillant de manière proactive avec les partenaires locaux, le CCC pourra non seulement identifier les lacunes existantes, mais aussi proposer des solutions adaptées aux besoins particuliers des nouveaux arrivants francophones.

Vers la mi-octobre, le gouvernement fédéral par l’entremise d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, annoncera le budget annuel alloué à la Communauté francophone de London, ce qui facilitera l’identification des projets prioritaires pour répondre aux enjeux d’intégration.

Ce nouveau Conseil consultatif communautaire marque une avancée majeure pour London, en renforçant la capacité collaborative et adaptée aux réalités locales. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à créer un environnement propice à l’épanouissement et à l’enracinement durable des immigrants francophones.

Photo : Alain Dobi, directeur général du RIFCSO (Crédit : Archives Journal L’Action)