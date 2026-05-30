Alexia Grousson

Le Family Counselling Centre (CFC) de Sarnia-Lambton a récemment élargi son offre de services et a annoncé l’embauche d’un intervenant communautaire francophone. Cette initiative vise à améliorer l’accès aux services de santé mentale en français dans la région. Ce professionnel offre des consultations spécialisées aux personnes de 12 ans et plus ainsi qu’aux couples et aux familles.

L’arrivée de Martin Lachapelle s’inscrit dans cette volonté de mieux répondre aux besoins des francophones. Titulaire d’une maîtrise en travail social et fort d’une dizaine d’années d’expérience auprès de diverses clientèles, il agit comme personne-ressource pour l’accueil et l’accompagnement en français. Basé dans la région de Chatham, il a choisi d’étendre sa pratique à Sarnia-Lambton en raison d’une demande croissante pour des services dans cette langue.

« En tant qu’organisme communautaire à but non lucratif au service de la région de Sarnia-Lambton depuis 70 ans, nous sommes fiers d’améliorer l’accessibilité des services de soutien en santé mentale en français. Cette initiative est rendue possible grâce au financement d’Ontario Health West qui nous permet d’offrir des séances en personne localement ainsi qu’un soutien par téléphone ou en ligne dans tout le sud-ouest de l’Ontario », explique le directeur Hani Dejani.

Ce développement s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote lancé grâce à ce financement. Dans un premier temps, une plage horaire en soirée, le mercredi de 17 h à 20 h, est dédiée aux services en français afin de mieux répondre aux disponibilités des personnes après le travail. Les services, qui couvrent un large éventail de besoins en santé mentale (anxiété, dépression et enjeux liés au milieu scolaire ou professionnel), sont offerts de manière flexible, que ce soit en personne, par téléphone ou en vidéoconférence.

Afin de favoriser l’accessibilité financière, les frais sont établis selon un barème dégressif variant de 20 à 120 $, en fonction du revenu du ménage. Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone pour une première consultation en français.

Pour Martin Lachapelle, l’importance de ces services dépasse la simple offre linguistique. « Sarnia est une ville désignée en vertu de la Loi sur les services en français et de nombreux francophones ont travaillé fort pour obtenir cette reconnaissance. Avec l’arrivée croissante de nouveaux arrivants et des professionnels de la santé francophones, les besoins augmentent également. Pourtant, plusieurs ignorent encore que ces services existent en français. Il est essentiel de faire savoir que ces ressources sont bien présentes dans la communauté », souligne-t-il.

Le projet pilote doit se poursuivre jusqu’en mars 2027. L’organisme espère pouvoir en assurer la continuité et, éventuellement, élargir son équipe. « Nous restons profondément engagés à faire progresser les services en français et sommes reconnaissants envers Ontario Health West pour son partenariat continu dans le soutien du bien-être de notre communauté », conclut Hani Dejani.

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Photo : Les locaux du centre à Sarnia (Crédit : CFC)