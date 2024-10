Le 30 septembre, l’équipe du Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a marqué la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en portant des chandails orange en solidarité avec les Autochtones, les Métis et les Inuits victimes d’injustices historiques. Un moment fort de sensibilisation et de commémoration.

Olaïsha Francis, IJL Réseau-Presse, L’Action

Instaurée en 2021, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation vise à honorer la mémoire des personnes décédées dans les pensionnats, en particulier les enfants autochtones, et à saluer les survivants. En participant à cette journée, le CCFL réitère son engagement à sensibiliser ses membres, ainsi que les nouveaux arrivants, aux réalités des peuples autochtones.

L’équipe du CCFL, composée de membres provenant de diverses communautés ethnoculturelles, considère cette journée comme une occasion de renforcer les relations entre les peuples et d’accentuer l’importance du respect mutuel par l’éducation de ses membres et des nouveaux arrivants concernant la prise de conscience collective sur l’histoire des Premières Nations, Métis et Inuits.

Pour Pauline Desjardins, directrice générale du CCFL, cet engagement est crucial. « Il est essentiel de rappeler à chacun l’importance de porter attention aux communautés autochtones qui nous entourent, de comprendre leurs histoires et de promouvoir un dialogue ouvert et constructif, a-t-elle déclaré.

« En tant qu’organisme dédié à l’intégration des nouveaux arrivants, il est crucial de sensibiliser nos communautés à la richesse des cultures autochtones et aux injustices qu’elles ont subies. »

Cette journée a également été marquée par une activité spécialement organisée pour les enfants. Le Carrefour ethnoculturel francophone de London a coordonné une rencontre pour rendre hommage aux victimes des pensionnats autochtones et sensibiliser la jeune génération à l’importance du message « Chaque enfant compte ». Un moment fort a été la présentation sur la reconnaissance du territoire, réalisée par un jeune du club Mentora, qui a souligné la relation historique entre les peuples autochtones et la terre sur laquelle l’événement se déroulait.

Le film Le tambour d’Evan, diffusé lors de l’activité, a captivé les jeunes participants en leur permettant de découvrir et de célébrer la culture inuite à travers l’histoire d’un jeune garçon passionné par la danse du tambour. Les enfants ont ensuite rédigé des messages personnels, empreints d’empathie et de solidarité, exprimant leur soutien à cette cause.

L’activité s’est conclue par une réception chaleureuse, propice aux échanges sur les valeurs de respect et d’inclusion, essentielles à la réconciliation. « Notre forme de participation à cette célébration sera annuelle et prendra d’autres formes en fonction des années, notamment des festivals de danse, des prestations artistiques, des ateliers ou encore des expositions », a annoncé Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation représente bien plus qu’un moment symbolique pour la communauté de London. Elle est l’occasion d’engager des actions concrètes en faveur de la réconciliation, de l’éducation et de la solidarité avec les peuples autochtones. Le CCFL, par ses activités et ses partenariats avec les Premières Nations, Métis et Inuits, s’engage à faire de cette journée un moment annuel de réflexion, d’apprentissage et de dialogue, contribuant ainsi à un avenir plus inclusif et respectueux.

Photo : Les employés du Carrefour communautaire de London (Crédit : CCFL)