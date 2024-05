Alexia Grousson

Depuis plusieurs années, le Conseil scolaire catholique Providence organise des tournois sportifs pour ses écoles, et ce, dans plusieurs disciplines.

En ce qui concerne le disque volant, communément appelé « frisbee », la compétition « disque ultime » a eu lieu le 25 avril à Windsor. Au total, 17 écoles se sont affrontées par un temps ensoleillé mais un peu venteux.

« Il y avait deux catégories : les grandes écoles et les petites écoles. Notre équipe se trouvait dans la deuxième », précise Jeanne Parker, enseignante et entraîneuse de l’équipe de disque volant à l’école Saint-Dominique-Savio à Owen Sound.

Ayant pour mascotte un loup, l’équipe de Mme Parker se compose de 13 joueurs mixtes, de 7e et 8e années.

« Le disque volant est un sport très complexe. Il faut maîtriser à la fois le lancer et la réception du disque. Il faut aussi de la technique dans la stratégie de jeu offensif ou défensif, apprendre à se déplacer sur le terrain et à gérer les aléas du climat », relate l’entraîneuse.

Pour la première fois de l’histoire de l’école Saint-Dominique-Savio, l’équipe des loups a remporté la finale 3 à 2 contre l’école Saint-Antoine.

« C’est la deuxième année que j’entraîne cette équipe et les jeunes ont fait beaucoup de progrès. Cette victoire est le reflet de leur acharnement car, depuis février, ils se sont entraînés tous les jours, en intérieur comme en extérieur. Cela a fait la différence, car un entraînement sur le terrain est beaucoup plus complexe. Les joueurs doivent faire face au climat, particulièrement au vent, qui peut totalement influencer la trajectoire du disque. Leur dévouement et leur bel état d’esprit ont été récompensés. Cette victoire est mémorable pour eux puisqu’ils ramènent, pour la première fois, une bannière à l’école. Nous sommes très fiers d’eux », conclut l’enseignante.

« Nous avons mis beaucoup d’effort et l’année d’entraînement était bien planifiée et intense. Quand je savais qu’on gagnait par un point, j’anticipais la victoire. J’étais très nerveux et excité. Je voulais tout simplement que notre équipe garde l’avance sur nos adversaires », explique le capitaine de l’équipe, Nathan Thibert.

Pour la catégorie des grandes écoles, c’est Sainte-Marguerite-d’Youville qui a remporté la première place.

Pour sa part, le Conseil Providence a souligné cet exploit sur ses réseaux sociaux : « Félicitations à l’équipe pour son incroyable victoire au tournoi de disque ultime 2024! Vous avez porté haut les couleurs de votre écusson et nous sommes fiers de votre esprit d’équipe, de votre détermination et de votre talent. Bravo pour ce triomphe et pour avoir ramené une nouvelle bannière à l’école. Vous êtes une inspiration pour toute notre communauté. »

Photo (Csc Providence) : Les champions de l’épreuve « disque ultime » de l’école Saint-Dominique-Savio