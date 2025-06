Alexia Grousson

Le Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a tenu une Journée portes ouvertes le 30 mai dernier, en collaboration avec le Collège Boréal à London. Cette rencontre a offert au public l’occasion de découvrir les services des deux organismes, de rencontrer leurs équipes et de créer de nouveaux liens dans une ambiance chaleureuse.

« Cette journée avait pour objectif de lancer l’année financière 2025-2026, tout en faisant mieux connaître les services du Réseau-Femmes auprès de la communauté. Beaucoup de nouveaux arrivants ignorent encore l’existence de ces ressources, explique Audrey Minzola, intervenante au Réseau-Femmes et coordonnatrice du Centre Chance. L’activité visait à offrir aux femmes de 16 ans et plus, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté, les outils essentiels pour favoriser une intégration réussie. »

La rencontre a réuni une vingtaine de participantes venues découvrir l’éventail de services offerts par le Réseau-Femmes et son partenaire, le Collège Boréal. La directrice générale du RFSOO, Danielle Péladeau, a souligné l’importance de ces ressources dans le discours d’ouverture.

L’intervenante Émilie Joncas a présenté les multiples services proposés par le Réseau-Femmes : podcasts, vidéos, counseling, appui transitoire, clavardage en direct, Centre Chance, aide juridique, ainsi que des solutions en santé mentale et bien-être. Elle a aussi rappelé les valeurs qui guident leur action : confiance, autonomie, choix, inclusion et bienveillance. De son côté, le Collège Boréal a mis en lumière ses services en établissement, immigration, emploi et formation linguistique, renforçant ainsi la complémentarité de ce partenariat au service de la communauté.

Un échange interactif a donné aux participantes la possibilité de poser leurs questions et de faire entendre leurs préoccupations. Des discussions riches ont porté sur des enjeux essentiels tels que le soutien aux femmes victimes de violence conjugale, l’aide aux femmes en situation de précarité ou encore l’accompagnement des mères. Ces partages ont mis en lumière l’importance d’un encadrement global pour soutenir les femmes dans leur parcours d’intégration et vers une plus grande autonomie.

Audrey Minzola a présenté les services offerts par le Centre Chance, avant que le Réseau-Femmes ne remette aux participantes des sacs de denrées essentielles. La journée s’est poursuivie avec un repas communautaire qui a permis de tisser des liens et de prolonger les échanges dans une ambiance chaleureuse.

Ce moment a particulièrement marqué Mme Minzola, qui a souligné que la rencontre avait fait émerger de nouveaux projets et initiatives au sein du Réseau-Femmes. « Ce fut une expérience bénéfique, enrichissante et inspirante. Nous avons mieux compris les défis auxquels les femmes font face, ce qui nous incite à renforcer nos actions pour soutenir leur intégration et leur autonomie. Cela passe notamment par l’appui à l’entrepreneuriat féminin et par un accompagnement accru des victimes de violence familiale dans leur recherche de logement », a-t-elle précisé.

Encouragé par le succès de la Journée portes ouvertes, le Réseau-Femmes prévoit désormais d’en faire évoluer le format en organisant des ateliers itinérants, pour aller à l’écoute des femmes au cœur même des communautés locales. Ces rencontres aborderont des thèmes essentiels tels que les violences familiales, l’accompagnement des nouveaux arrivants, l’éducation financière, la lutte contre les préjugés et la protection de l’enfance au Canada.

« Nous avons beaucoup apprécié cette expérience et poursuivrons nos efforts avec détermination pour aider les femmes à briser l’isolement, en les accompagnant vers une plus grande autonomie », conclut Audrey Minzola.

Photo : Les participantes ont découvert l’éventail des services offerts par le Réseau-Femmes et le Collège Boréal. (Crédit : Réseau-Femmes)