Alexia Grousson

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) célébrera la fête de la Saint-Jean-Baptiste connue sous le nom de Fête Franco-Fun, le 21 juin au parc Ed Blake dès 15 h.

Cet événement festif offrira une multitude d’activités destinées aux familles, créant ainsi une occasion de rassemblement et de célébration pour la communauté francophone de London.

Parmi les attractions, les participants profiteront de jeux gonflables géants, d’un tournoi de pickleball ouvert à tous, et du spectacle de Zak, dompteur de défis, un personnage attachant de la Zone Jeunesse de Radio-Canada, connu pour sa capacité à relever des défis de manière ludique.

Le Studio Cirque, une troupe locale dirigée par un francophone, donnera des performances captivantes. En outre, les spectateurs auront le plaisir de découvrir la performance de Willy Aristide, un artiste de London qui mêle musique, percussion et engagement social pour faire vibrer le public.

L’événement proposera une activité familiale avec des cerfs-volants, permettant à chacun de faire voler son modèle dans une ambiance festive. Les danses ethnoculturelles, exécutées par deux troupes originaires du Burundi et du Rwanda, offriront un voyage riche en traditions et rythmes du monde, créant une atmosphère de partage et de découverte. Les enfants pourront également apprécier les ateliers de peinture et maquillage proposés par le service de garde La ribambelle.

Un autre moment attendu est le Marché francophone où une vingtaine de vendeurs présenteront une variété de produits allant des vêtements aux arts, des articles artisanaux et des spécialités culinaires. Cette initiative a pour objectif de soutenir les artisans et commerçants francophones de la région tout en créant un environnement convivial pour les participants.

Une nouveauté cette année : une représentation autochtone avec le groupe Sister in Spirit, un ensemble féminin de percussionnistes, qui donnera une prestation exceptionnelle ainsi qu’une performance d’un artiste peintre. « Le 21 juin est la journée dédiée aux Autochtones. Il est important pour nous de les inclure, de faire un travail de réconciliation et de faire connaître leur culture », souligne Alexandra Brioso, adjointe à la direction du CCFL.

L’événement prévoit un barbecue gratuit, avec le choix entre un hamburger et un hot dog (options halal et végétarienne disponibles), ainsi que des cornets et du maïs soufflé. Les participants auront aussi accès au Thirstation de la Ville de London, une initiative visant à permettre à tous de s’hydrater tout en préservant l’environnement.

« C’est une belle opportunité de célébrer en français, de se regrouper en communauté et de partager un bon moment. Venez en grand nombre vivre la fête Franco-Fun en action », conclut Mme Brioso.

Sarnia

La Saint-Jean-Baptiste sera célébrée le 22 juin, après la messe, sur le terrain de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. Cet événement résulte d’une collaboration entre cinq organismes.

Les Chevaliers de Colomb seront responsables du barbecue payant, tandis que le Centre On y va proposera des activités ludiques pour les petits. Le Centre culturel Jolliet s’occupera les jeux gonflables pour divertir les jeunes, et les Dames de Sainte-Anne prépareront des plateaux de fruits et légumes, en plus d’organiser un jeu de bingo pour les aînés.

Pour sa part, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton mettra en place son traditionnel tournoi de fers à cheval ainsi que des activités pour adultes, dont la chaise musicale. Tanya Tamilio souligne que « cette collaboration entre cinq organismes permettra d’offrir une journée exceptionnelle de jeux et de divertissement à ne pas manquer »

Étant donné que la Saint-Jean tombe un mardi cette année, le Centre communautaire francophone prévoit également des activités spéciales au café-causerie. Au programme : musique, jeux extérieurs tels que le karaoké et Conte-moi un mime, ainsi qu’un repas à la fortune du pot où chaque participant est invité à apporter un plat, tandis que l’organisme responsable de l’activité offrira un gâteau pour l’occasion.

Bonne Saint-Jean-Baptiste!

Photo : La fête Franco-Fun est très populaire à London. (Crédit: archives L’Action)