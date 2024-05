Alexia Grousson

Le jour de la fête des Mères, le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a organisé une activité à Sarnia pour honorer les mamans et souligner toutes les femmes, peu importe leur titre ou leur rôle dans nos vies.

« C’est important que notre société reconnaisse les femmes. Elles peuvent être des mères, des grands-mères, des mentors ou toute autre personne ayant un impact sur notre vie. C’est l’occasion de leur montrer notre amour et notre appréciation. Personnellement, si j’en suis là aujourd’hui, à faire ce que je fais, c’est grâce à ma mère, et je souhaitais la remercier du fond du cœur, même si elle n’est plus à mes côtés », mentionne Melissa Guérette, intervenante au RFSOO.

Les participantes ont d’abord pris le temps d’apprendre à se connaître et de socialiser autour d’un repas composé de salades et sandwichs, préparé par l’organisme Sarnia Blessings. Avec l’argent récolté, cet organisme prépare et apporte cinq repas congelés à des personnes âgées de la communauté.

Puis, le RFSOO a présenté ses services dans la région. L’objectif était de faire connaître les ressources disponibles pour les femmes et particulièrement dans les milieux ruraux. Ensuite, le pasteur Deve Persad, aussi membre de The Greater Glass Co., a présenté son organisme et donné une formation sur la protection des femmes contre la traite des êtres humains.

« Il a parlé d’une étude faite au Collège Lambton, il y a plusieurs années, qui évoquait un manque local de ressources sur ce sujet. C’est ainsi qu’il a décidé de créer l’organisme The Greater Glass Co. Il a expliqué ce qu’ils font et comment les gens se servent de la vulnérabilité des personnes pour les exploiter. Il a montré les dangers de cette activité et surtout l’importance du rôle des mères et des mentors pour reconnaître les signes et les prévenir », commente Mme Guérette.

Mme Ross a poursuivi avec un atelier particulier de création de bijoux. Ce dernier était basé sur la reconnaissance et la construction de soi, à travers des pierres nommées verre de plage (ou de mer). L’idée en lien avec la formation est que si les femmes s’aiment et se valorisent, elles auront moins tendance à tomber dans les pièges de la traite des personnes basée sur la vulnérabilité.

« Ce n’était pas un simple atelier de fabrication de bijoux. Mme Ross voulait faire comprendre aux femmes leur valeur, et les encourager à se valoriser et à développer leur créativité. C’est un message puissant qui se dégage de cette activité. Le verre de plage est formé de pierre brisées et cassées à maintes reprises, secouées dans tous les sens par les vagues et pourtant, tous ces va-et-vient leur ont donné un aspect lisse, unique et magnifique. Quelle belle image de la façon dont les femmes peuvent être belles, quelles que soient les circonstances difficiles qu’elles ont traversées », ajoute Mélissa Guérette.

Marie-Guylaine Briand a expliqué la signification du collier qu’elle a créé : « La pierre bleu foncé représente les moments plus difficiles, la bleue pâle le calme, la paix intérieure, et le fil, tous les moments entrelacés apportant l’équilibre que je recherche. Les couleurs sont le reflet du lac Huron où je peux méditer, prier et apprécier l’œuvre de la nature. »

Les participantes sont parties avec leurs créations, soit des bracelets, colliers ou boucles d’oreilles et ont pu les offrir aux femmes de leur choix. Une d’entre elles, Mélanie Coté Vachon, a remercié l’organisme pour avoir organisé une telle activité, en ajoutant que « la fabrication de bijoux nous a rassemblés comme une belle petite famille ».

« Il est important de prendre le temps de réfléchir sur ce sujet, non seulement d’en prendre conscience, mais agir en s’autocomplimentant et en éduquant les autres car cela permet de se protéger personnellement ainsi que les générations futures », conclut l’intervenante du Réseau-femme.

Photo (RFSOO) : Mme Ross montre aux femmes à créer des bijoux avec du verre de plage.