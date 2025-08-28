Olaïsha Francis

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) lance un nouveau projet artistique pour mettre en lumière la culture de la communauté francophone : une troupe de danse pour les jeunes de 8 à 15 ans.

Ce projet, qui a commencé en août, a pour but de mélanger les cultures de la francophonie locale par la danse, et offrir aux jeunes un lieu pour s’exprimer artistiquement et affirmer leur identité. Selon l’équipe du CCFL, cette troupe est un pont entre plusieurs cultures et reflète la diversité culturelle grandissante de London.

Le 16 août, une première audition a attiré de nombreux jeunes danseurs et danseuses. François Kodji, le chorégraphe de la troupe, était ravi : « La première audition s’est bien passée. Nous avons été impressionnés par l’énergie des jeunes. Il y avait différents styles de danse, du ballet classique à l’amapiano, et au coupé-décalé ».

Une dizaine de jeunes ont été choisis pour rejoindre la troupe. Une deuxième audition, plus ciblée, est prévue pour compléter le groupe et augmenter sa diversité culturelle et de styles.

Les membres de la troupe se rencontrent deux heures par semaine pour répéter et progresser. Selon François Kodji, le processus du projet sera participatif : « Nous laisserons le talent des jeunes influencer la direction artistique. Ils feront des performances sur plusieurs notes rythmiques ».

Cette méthode vise à encourager l’expression personnelle et à montrer la valeur de chaque culture représentée dans la francophonie locale.

Le début d’un plus grand projet

Cette troupe de danse est juste le début d’un projet plus large préparé par le CCFL. L’organisme souhaite, à travers les arts, renforcer le sentiment d’appartenance chez les jeunes francophones et montrer la richesse de leur culture.

Photo : Les participants aux auditions de danse du CCFL entourent Ivan Kepseu, qui va accompagner François Kodji (au centre) dans l’encadrement des jeunes, et l’une des juges, Félicité Matoka du CCFL. (Crédit : CCFL)