Olaïsha Francis

Bien plus que du simple sport, ce camp organisé par le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) offrait une immersion complète dans la langue française, le tout dans une ambiance conviviale et axée sur le plaisir. Pendant cinq jours, les participants ont eu l’occasion de combiner l’apprentissage du volleyball avec la richesse de la culture francophone.

Chaque jour, les jeunes profitaient de trois heures d’apprentissage intensif, mêlant technique, esprit d’équipe et développement personnel. Entre neuf et douze participants se retrouvaient pour découvrir ou améliorer leur jeu.

Olivier Lacasse, un entraîneur de longue date, supervisait les séances avec dévouement et compétence. Grâce à son expertise, les jeunes ont exploré en détail les différentes techniques essentielles du volleyball, allant du service à la manchette, en passant par la touche et l’attaque. Son approche pédagogique encourageait la progression de chacun, quel que soit son niveau au départ.

M. Lacasse partage son parcours : « C’est le volley qui est venu à moi, puis c’est devenu une vraie passion. Je consacre beaucoup de temps à me documenter et à me tenir informé des dernières techniques, afin de transmettre les meilleures méthodes aux jeunes que j’encadre. »

Avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine du coaching, Olivier Lacasse est également entraîneur pour le club Twin Bridges de Sarnia. Parallèlement, il enseigne l’éducation physique dans plusieurs écoles francophones, notamment l’école élémentaire Les Rapides et l’école secondaire Franco-Jeunesse à Sarnia. Son implication dans la communauté éducative démontre sa volonté de promouvoir l’activité physique et la langue française auprès des jeunes.

L’accent était mis sur la communication des techniques dans les deux langues officielles, favorisant ainsi l’amélioration des compétences linguistiques et la confiance en soi.

M. Lacasse exprime sa satisfaction en ces termes : « C’est gratifiant de voir les jeunes progresser et gagner en assurance. J’espère les encourager à s’inscrire dans des programmes compétitifs francophones dans leur école et à maintenir un engagement sportif sur le long terme. » Son objectif est de susciter chez les jeunes l’envie de poursuivre leur développement dans un environnement francophone stimulant.

Le CCFS poursuit sa mission de diversification de son offre communautaire en français, en plaçant le sport au cœur de l’engagement jeunesse. L’accueil réservé à ce camp pourrait bien ouvrir la voie à d’autres initiatives sportives francophones dans la région.

Photo : L’entraîneur Olivier Lacasse explique aux jeunes les techniques d’entraînement pour améliorer sa performance au volleyball. (Crédit : CCFS)