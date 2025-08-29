Richard Caumartin

Fiesta Extravaganza est une célébration de la culture et du patrimoine philippins en Ontario et au Canada. C’est un événement festif qui souligne et reconnaît les réalisations de la communauté philippine qui ont contribué au tissu social et économique du pays.

Les principaux éléments du festival sont les spectacles musicaux continus, les prestations culturelles, les expositions culinaires, les jeux pour toute la famille, les kiosques de vendeurs philippins de la région, les expositions, présentations de Philippins exceptionnels au Canada, l’apport de plusieurs célébrités et autres artistes.

Fiesta Extravaganza est une célébration impressionnante de deux jours à Toronto, Niagara, Surrey, Miramichi, Montréal, Lethbridge, Ottawa, London, Winnipeg et Las Vegas (États-Unis), et de trois jours à Vaughan, Brampton et Hamilton de la culture philippine.

Les 16 et 17 août, c’était le tour de la communauté philippine de London à présenter pour la première fois au parc Victoria son festival Fiesta Extravaganza 2025, réunissant des personnes de tous horizons pendant deux jours avec ses concerts, ses spectacles culturels et sa délicieuse cuisine traditionnelle, un hommage aux riches traditions des Philippines.

La communauté philippine apporte à London ses traditions vibrantes, enrichissant le tissu multiculturel de la ville. Des célébrations culturelles colorées aux festivals culinaires mettant en vedette des plats philippins emblématiques, cette communauté cultive un sentiment d’unité et de fierté tout en offrant aux habitants et aux visiteurs un aperçu de leur pays d’origine.

Les organisateurs et artistes sont originaires de différentes régions des Philippines. Les spectacles de danse dynamiques avec des costumes colorés sont entraînants et les chorégraphies traditionnelles ont des significations diverses et font partie intégrante du patrimoine philippin.

Et une des invités qui a attiré les foules durant ce week-end a certes été l’actrice Cristine Reyes qui, par les réseaux sociaux, avait fait monter les attentes des membres de cette communauté en annonçant régulièrement sa présence à London. Ara Cristine Pascual Klenk de son vrai nom, Mme Reyes est une actrice philippine surnommée « la star ultime » par les médias locaux pour ses prouesses et sa popularité. Elle est l’une des vedettes les plus rentables du box-office philippin. Elle a mérité le très convoité prix de « Reine du box-office » aux côtés d’Anne Curtis lors de la 43e cérémonie des GMMSF Box-Office Entertainment Awards. Elle a également été nommée quatre fois aux FAMAS Awards (dont trois pour la meilleure actrice). En 2020, elle a remporté le prix de la « Meilleure actrice » au 40e Festival international du film de Porto pour son interprétation dans le thriller Untrue (2019). Des milliers d’admirateurs se sont massés devant la grande scène du parc Victoria pour capter sa photo ou la voir de près.

Bref, avec d’innombrables surprises et occasions de découvrir l’art, l’artisanat et les saveurs authentiques des Philippines, Fiesta Extravaganza 2025 a été, de tous les festivals présentés à London, un moment fort de la saison estivale, réunissant des visiteurs de diverses nationalités dans un esprit de communauté et de partage interculturel.

Photo : L’actrice Cristine Reyes montre les délicieux mets disponibles au festival. (Crédit : London Fiesta Extravaganza)