En juin, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a orchestré une journée mémorable au mont Boler pour les membres de la communauté ethnoculturelle francophone. Cette sortie, placée sous le signe de l’aventure et de la convivialité, a offert une multitude d’activités, notamment la tyrolienne, visant à promouvoir le bien-être, la participation communautaire, les liens intergénérationnels ainsi qu’un mode de vie actif et sain.

L’objectif premier de cette visite était de favoriser l’épanouissement des participants. En proposant une activité dédiée au divertissement et à la détente, le CCFL voulait offrir aux participants une pause dans leur quotidien. Cet événement de plein air et les sensations fortes procurées par la tyrolienne ont stimulé le bien-être physique et mental de chacun.

Un autre objectif était d’encourager la participation communautaire. En organisant cette visite au mont Boler, le CCFL voulait inciter les membres de la communauté à s’impliquer activement dans les rendez-vous communautaires. Cette expérience a été une occasion de se rassembler, d’échanger et de renforcer les liens au sein de la communauté ethnoculturelle.

Tous étaient invités à participer, créant ainsi des occasions de rencontres et de partage entre différentes générations. Ces échanges ont favorisé la compréhension mutuelle et ont permis de tisser des liens solides au-delà des différences d’âge.

Enfin, cette excursion avait pour dernier objectif de promouvoir un mode de vie actif et sain. Le mont Boler offre un éventail d’activités physiques qui renforce l’importance de faire de l’exercice, encourageant ainsi les participants à prendre des habitudes bénéfiques pour leur bien-être à long terme.

« Les objectifs de cette randonnée au mont Boler ont été pleinement atteints. Les sourires et la joie sur les visages des participants témoignent bien de l’impact positif de cette excursion », conclut Rachid Barrima, coordinateur du Carrefour ethnoculturel francophone au CCFL.

Source : CCFL

Photo: Les participants écoutent attentivement les instructions