Alexia Grousson

Le 13 juin, les élèves, enseignants et gestionnaires du Conseil scolaire Viamonde (CSV) ont célébré les 50 années d’existence de l’École élémentaire Marie-Curie avec la communauté francophone de London. Cette école, appelée École Alexandra jusqu’en 1994, avait ouvert ses portes en 1972. Afin de fêter ce moment historique comme il se doit, plusieurs activités étaient au programme.

Dès l’ouverture des festivités vers 17 h, les invités ont pu profiter d’un gymnase transformé avec pleins de jeux gonflables. Les salles de classe étaient ouvertes pour accueillir différents ateliers de style carnaval tels que du maquillage, des tatouages, des cerceaux, etc. Il y avait aussi des tables avec d’anciennes photos retraçant l’histoire de l’école.

Un barbecue, constitué d’hamburgers et de hot dogs, a été préparé par le Club Optimiste Oakridge de London. Également, des petits gâteaux aux couleurs de l’école, le bleu et le blanc, ont été confectionnés gratuitement pour l’occasion par Spicer’s Bakery. Des tirages de paniers- cadeaux, préparés par les élèves d’une des classes sur différents thèmes, ont été effectués et les fonds obtenus de la vente des billets seront remis au « Club des petits déjeuners » de l’école.

Michel Laverdière, directeur de l’éducation par intérim au CSV, et Chris Fagueret, premier directeur de l’école élémentaire, se sont tour à tour adressés à l’auditoire. Des spectacles musicaux se sont ensuite enchaînés : une prestation des musiciens de l’École secondaire Gabriel-Dumont, avec des guitares électriques; Joshua Grunmann, un ancien élève, s’est accompagné au piano en chantant et Wandji Wandji, enseignant de l’école, a accompagné les élèves de 6e année au chant et à la danse. Toutes les musiques entraînantes ont fait danser petits et grands.

Plus de 500 personnes ont célébré avec la famille scolaire de l’école.

« Nous avons dû réajuster beaucoup de choses à cause de la météo. Nous avions prévu de faire tout le programme à l’extérieur mais à cause de la pluie, nous avons dû changer nos plans. Les membres du personnel et tous les bénévoles ont fait un super travail. L’organisation était incroyable! Il y a eu une belle collaboration, adaptation et un bon esprit de fête. Je tiens sincèrement à les remercier. L’école était remplie, pleine de monde et de souvenirs, c’était impressionnant à voir! Cette célébration ressemblait à des retrouvailles familiales. Un bon nombre se sont retrouvés après des années. C’était très beau et touchant », conclut Michèle Brand, directrice par intérim de l’école.

Photo: D’anciennes élèves et employées de l’école