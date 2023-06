Le mois dernier, une visite organisée par le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) au Village des pionniers a permis à de jeunes familles immigrantes de visiter le musée situé dans la zone de conservation Fanshawe. Cette activité fait partie du programme « Découvrir London » et vise à créer des liens entre les nouveaux arrivants et la communauté locale.

Créé en 1959, le Village des pionniers met en valeur l’histoire des communautés rurales de l’Ontario. Il retrace l’historique des anciens cantons de Westminster, London, North Dorchester, Delaware, West Nissouri et Lobo ainsi que le développement de la ville de London jusqu’en 1840.

Les participants ont particulièrement apprécié la possibilité de découvrir le site et d’interagir avec les animateurs et les bénévoles du Village géré par l’organisme caritatif London and Middlesex Heritage Museum, avec le soutien de la Ville de London et de l’Upper Thames River Conservation Authority.

Selon Rachid Barrima, coordinateur de Connexion communautaire au Carrefour ethnoculturel, « la visite du Village des pionniers a été une expérience enrichissante pour les jeunes et leurs parents qui ont pu en apprendre davantage sur l’histoire locale. Avec ses programmes, le CCFL et ses initiatives jouent un rôle important dans l’intégration des nouveaux arrivants et la promotion de la diversité culturelle au sein de la communauté ».

Source : CCFL

Photo : Les familles à leur arrivée au Village des pionniers