Alexia Grousson

En décembre 2021, le gouvernement ontarien annonçait que Sarnia serait la 27e ville de la province désignée en vertu de la Loi sur les services en français. Pour souligner cette reconnaissance, le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a organisé un gros projet pour la communauté : un atelier collectif pour composer une chanson francophone pour la ville.

« Tanya Tamilio voulait que nous mettions notre ville en valeur en racontant sa beauté ainsi que pourquoi nous l’aimons. Elle a eu la brillante idée d’en faire une chanson officielle », raconte Olivia Talbot, coordonnatrice des camps d’été au Centre.

Ainsi, le 23 mai, s’est tenu l’atelier de composition de la chanson, en présence des élèves des écoles Saint-François-Xavier et Franco-Jeunesse ainsi que de tous les bénévoles de la communauté francophone locale. Ce concept a permis de rassembler les résidents autour d’un projet créatif, de mettre en avant la culture et la langue françaises et de donner à la communauté une occasion d’exprimer son amour pour sa ville à travers la musique.

Un invité est également venu pour donner un coup de main. Il s’agit du poète, rappeur, slameur, acteur, auteur-compositeur-interprète YAO.

« Tanya avait présélectionné quatre artistes pour nous aider. Elle a ensuite proposé les noms aux élèves et celui qui a eu le plus de succès était YAO. Elle l’a donc contacté pour lui parler du projet et il a accepté sans hésiter d’apporter son aide. Il nous a guidés tout au long de l’atelier, en nous expliquant le processus général et les étapes requises », relate Sheyenne Baalbaki, membre du conseil d’administration du CCFS.

Le chanteur a demandé aux participants de diviser une page blanche en trois colonnes. Dans la première, ils ont écrit de 30 à 50 mots représentatifs de la ville de Sarnia. Dans la deuxième, ils ont ajouté des mots qui font écho à des choses personnelles et dans la troisième, des mots représentant une chose, un événement, un sentiment propre à soi-même, que personne d’autre ne pourrait comprendre.

Ensuite, les participants ont composé des phrases avec un mot de chacune des colonnes. Puis, YAO a récupéré les feuilles et a lu quelques exemples. Il est reparti avec toutes les pages pour les lire et sélectionner les mots qui se retrouveront dans la chanson officielle.

« J’ai été agréablement surprise car, personnellement, je ne pensais pas être capable d’écrire autant de phrases. YAO a été vraiment gentil et il nous a bien guidés », poursuit Mme Talbot.

« Moi qui n’aime pas beaucoup la poésie, je pensais que ce serait compliqué de réaliser ce projet. Finalement, on a tous été capable de composer plusieurs phrases. YAO a facilité la tâche de ceux qui ne savent pas comment écrire ou s’exprimer. Il est amusant, coloré et vivant. On a beaucoup ri », conclut Mme Baalbaki.

Après l’écriture du texte, YAO s’occupera de créer la mélodie accompagnatrice. Puis, un enregistrement audio avec des personnes de la communauté aura lieu, ainsi qu’un vidéoclip retraçant des endroits cités dans le texte. Encore de belles et drôles activités en perspective pour la communauté francophone de Sarnia.

Photo (CCFS) : YAO aide les participants à composer les paroles de la chanson francophone de la ville.