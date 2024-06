Deux fois par mois, l’équipe du Carrefour communautaire francophone de London et ses bénévoles travaillent fort à préparer de délicieux repas pour les aînés deux fois par mois. Le service de préparation et livraison de repas chauds à domicile livre des repas prêts à manger directement au domicile des personnes âgées. Cette initiative fait partie du programme Bien vieillir chez soi dont le but est d’aider les aînés vulnérables à vieillir en toute sécurité à domicile.

Crédit photo : CCFL