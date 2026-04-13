Alexia Grousson

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a organisé, le 21 mars, un tournoi de soccer dans son grand gymnase afin de souligner le Mois de la Francophonie, dans une ambiance conviviale.

L’activité a rassemblé quelque 90 joueurs répartis en 9 équipes, dont plusieurs nouvelles formations, notamment une équipe iranienne ainsi que deux équipes venues de Sarnia, ce qui témoigne d’un engouement croissant et d’une diversité accrue au sein de la communauté.

Au-delà de la compétition, l’initiative visait à mettre en valeur la richesse culturelle francophone sous différentes formes. « Le but était de célébrer le Mois de la Francophonie. Il ne s’agissait pas uniquement d’une dimension sportive, mais aussi culinaire. Nous avons voulu combiner les deux afin de promouvoir à la fois le sport et les saveurs francophones », explique François Kodji, agent culturel et sportif au CCFL.

Le tournoi s’est déroulé dans un esprit de saine compétition avant de laisser place à un moment de partage autour de mets typiquement francophones. Les participants se sont ainsi retrouvés pour savourer une variété de plats, dont des croque-monsieur, des sandwichs et des viennoiseries françaises, prolongeant les échanges dans une atmosphère chaleureuse.

Sur le plan sportif, l’équipe du Soudan s’est hissée à la première place, suivie de celle du CCFL, tandis que l’équipe du Maroc a complété le podium. Les vainqueurs ont reçu un trophée, en plus des médailles d’or, d’argent et de bronze remises aux trois premières équipes. Un prix individuel a également été attribué à Pablo, récompensé à la fois en tant que meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi.

« Ce qui a particulièrement marqué cette édition, c’est l’organisation du tournoi, la qualité de l’arbitrage et la forte mobilisation autour du sport. Nous avons formé les arbitres, et voyons que les gens sont heureux et en redemandent. Ils souhaitent que ce type d’activité soit proposé plus souvent », souligne François Kodji.

Pour le CCFL, ce type d’initiative dépasse largement le cadre du sport. « De plus en plus, le sport devient un vecteur déterminant de la consolidation de l’identité francophone à London. À travers lui, les gens se rassemblent, échangent et dépassent le sentiment d’appartenir à une petite communauté isolée pour former un ensemble plus large et uni », conclut-il.

Photo (Crédit CCFL) : Les équipes du Soudan, du CCFL et du Maroc