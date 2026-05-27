Et si choisir son futur métier commençait par une immersion sur le terrain? À Sarnia, les jeunes ont pu enfiler l’uniforme de professionnels, tester des équipements et découvrir, de façon concrète et interactive, des carrières en forte demande grâce à une journée organisée par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Monter dans un véhicule militaire, manipuler de l’équipement de sécurité ou encore conduire un tracteur grâce à la réalité virtuelle, les adolescents ont pu découvrir bien plus qu’un simple salon de l’emploi le 13 mai dernier.

Organisée par le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), cette journée d’exploration des carrières a familiarisé les participants avec plusieurs secteurs professionnels à travers des expériences immersives et des échanges directs avec des spécialistes du terrain.

Tout au long de la journée, petits et grands ont circulé entre les différents kiosques installés pour l’occasion afin de découvrir les personnes qui bâtissent, protègent et servent la communauté. Les visiteurs ont ainsi exploré les services d’urgence et de sécurité, les métiers techniques et de la construction, les professions liées aux soins de santé ainsi que les services de soutien communautaire.

Parmi les activités les plus populaires : la conduite de tracteurs en réalité virtuelle, des simulations liées au métier d’infirmier et des démonstrations d’équipements spécialisés. Grâce à l’initiative Connexion Carrières du CCFS, plus de 21 expériences interactives étaient mises à disposition.

« Le but était d’explorer des carrières et nous avons sélectionné des métiers où il y a de la demande, explique Boubacar Balde, intervenant au CCFS. Ce n’est pas pour recruter, mais pour permettre aux jeunes de découvrir différents métiers de terrain et les aider à voir plus clair sur leur avenir professionnel. »

Les élèves des écoles Franco-Jeunesse et Saint-François-Xavier, ainsi que ceux de l’école Saint-Patrick en immersion française, se sont relayés tout au long de la journée pour participer aux activités et poser leurs questions aux professionnels présents.

Parmi les partenaires figuraient notamment la garde côtière, la réserve de l’armée, les hussards, la police de Sarnia et les pompiers. Plusieurs équipes avaient fait le déplacement avec leur matériel afin d’offrir une expérience concrète aux adolescents.

« Les jeunes passaient directement dans les kiosques pour poser leurs questions », souligne M. Balde. Certains sont même montés dans un tank militaire, ont essayé des équipements de protection et échangé avec plus de cinq agents présents sur place.

La réalité virtuelle a particulièrement marqué les élèves, nombreux à apprécier cette façon ludique de découvrir certains métiers. « Tout au long de l’année, les jeunes peuvent venir explorer différents métiers », rappelle l’intervenant du CCFS.

Au-delà de cette journée, l’organisme souhaite continuer d’accompagner les adolescents dans leur réflexion professionnelle. Les jeunes intéressés par un domaine précis sont repartis avec les coordonnées des organismes afin de poursuivre les échanges.

« Nous servons également de tremplin et nous faisons un suivi régulier tout au long de l’année grâce à des ateliers dans les écoles francophones et d’immersion », précise Boubacar Balde.

Fort du succès de cette édition, le CCFS prévoit déjà de renouveler l’expérience l’an prochain.

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Photo : Les jeunes visitent le camion d’exploration des métiers. (Crédit : CCFS)