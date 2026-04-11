Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a célébré la Journée de la francophonie en réunissant plus de 250 participants dans une ambiance festive et rassembleuse le 20 mars. Pour l’organisme, cette mobilisation représente un succès notable, d’autant plus que ce type d’activité attire rarement une telle affluence. La tenue de la rencontre, un vendredi soir, combinée à une programmation variée et accessible à toute la famille, a sans doute contribué à cet engouement.

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont profité d’une multitude d’activités offertes simultanément – karaoké, mini-golf, tir à l’arc, jeux gonflables, courses à obstacles et jeux de foire. Une nouveauté particulièrement appréciée a été l’installation de structures gonflables accessibles autant aux enfants qu’aux adultes. Des chandails à l’effigie de la Francophonie étaient également en vente sur place, ce qui permettait aux participants d’afficher fièrement leur appartenance.

Au cœur de la soirée, le traditionnel tournoi de shuffleboard a rassemblé une vingtaine de joueurs, formant dix équipes. Il s’est déroulé sur deux surfaces de jeu afin que quatre équipes puissent s’affronter simultanément. Cette formule a donné aux participants l’occasion de profiter des autres activités entre leurs parties. Au terme de la compétition, Francine Drapeau et Patrice Dufour ont remporté le trophée ainsi qu’un prix de 100 $.

Pour David Lauzier, coordonnateur de la programmation au CCFS, l’organisation de cette célébration revêt une importance particulière. « Nous avons la responsabilité de mettre en valeur la culture et la langue françaises. Si nous ne démontrons pas de fierté, il devient difficile pour les jeunes générations de s’identifier et de poursuivre cet héritage », relate-t-il. Selon lui, ces événements rassembleurs sont essentiels pour cultiver un sentiment d’appartenance durable.

Cette mobilisation témoigne de l’importance de telles initiatives pour faire vivre la francophonie au sein des communautés locales, tout en contribuant à renforcer les liens entre leurs membres et à soutenir le dynamisme culturel de la région.

Photo : Des familles ont joué au mini-golf. (Crédit : CCFS)