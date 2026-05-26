Alexia Grousson

Le samedi 9 mai, la salle paroissiale de St-Thomas d’Aquin à Sarnia s’est transformée en véritable lieu de rassemblement communautaire à l’occasion d’un souper organisé par les Dames de Ste-Anne, en collaboration avec le Centre culturel Jolliet pour souligner la fête des Mères.

Pour l’occasion, les bénévoles des Dames de Ste-Anne ont préparé un souper spaghetti sauce bolognaise pour 80 convives. Les organisatrices avaient misé sur une ambiance conviviale, transformant la salle en un espace rappelant l’atmosphère d’un grand restaurant italien grâce à une décoration soignée et accueillante.

La soirée a été animée par Lise Michaud et son groupe County Line, qui ont assuré l’ambiance musicale. Le répertoire entraînant a rapidement invité les participants à se lever pour danser, réunissant sur la piste aussi bien les jeunes que les aînés.

Les enfants ont aussi contribué à rendre cette célébration mémorable. Sous la supervision de Gabrielle et Annabelle Parizeau, des élèves de l’École secondaire St-François-Xavier, plusieurs jeunes ont participé à une activité de bricolage pour la fête des Mères. Ils ont confectionné des cartes ornées de messages d’amour rédigés en français, qu’ils ont ensuite offertes aux mamans présentes.

Cette soirée a permis aux familles de se réunir dans une ambiance chaleureuse tout en mettant à l’honneur les mamans de la communauté francophone.

Photo (Crédit DSA) : Les bénévoles remplissaient généreusement les assiettes.