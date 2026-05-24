Alexia Grousson

La communauté francophone de Sarnia, dans le comté de Lambton, a récemment célébré le 50ᵉ épisode de son balado Les Jaseux de Sarnia. Ce jalon illustre à la fois la créativité et la persévérance des francophones dans une région où l’anglais domine la vie quotidienne.

L’idée a émergé à la suite d’une subvention destinée à offrir une formation en balado aux résidents pour promouvoir la ville. Le premier épisode a été diffusé le 19 janvier 2023.

« La subvention permettait d’offrir une formation de balado. J’ai été responsable de la formation. Avec l’argent, nous avons aussi acheté le matériel nécessaire. Trois participants sont venus. Nous avons donc commencé ce projet à quatre », explique David Lauzier, coordonnateur de la programmation au Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS).

Le nom du balado est né d’une volonté de proximité et d’authenticité. « On ne savait pas trop comment le nommer, rien ne nous attirait vraiment. Mais nous voulions un nom proche de nous, de ce que nous faisons. On aime ça jaser, donc on devrait s’appeler Les Jaseux de Sarnia. Et voilà d’où est venu le nom », poursuit M. Lauzier.

Au fil des trois premières années, le balado a connu plusieurs défis. Les premières animatrices, Valérie et Andréanne, ont rapidement dû abandonner en raison des contraintes de déplacements et de temps. Il ne restait que Martin et David. Le duo a ensuite été rejoint par deux nouvelles animatrices, Marie-Claude et Nathalie.

Depuis le début, le format et le contenu du balado ont considérablement évolué. D’une publication hebdomadaire, l’équipe est passée à un rythme de deux épisodes par mois, puis à un épisode mensuel depuis l’automne dernier.

La structure des épisodes s’est également affinée. Les segments thématiques tels que Le Duel, La Chanson de la semaine, Le Petit Jeu et La Liste des événements à ne pas manquer, remplacent les discussions libres initiales.

« Avant, on jasait et on apportait des points. Aujourd’hui, c’est plus structuré. On ne fait pas que promouvoir la région. On parle, on rigole, et on mélange activités locales et expériences personnelles. Les épisodes durent près d’une heure maintenant, par rapport aux 30 minutes au début », précise le coordonnateur.

Chaque épisode s’inspire d’un thème choisi par l’équipe, qui peut porter sur l’actualité, les saisons, les lieux mythiques ou les voyages. La réalisation d’un épisode demande de trois à quatre heures par mois, y compris la conception, la préparation et l’enregistrement.

La convivialité et l’interaction avec les auditeurs ont été particulièrement mises en valeur pour célébrer le 50ᵉ épisode, le 2 mai au Centre. Pour l’occasion, l’équipe a modifié le format habituel du balado : l’enregistrement s’est déroulé en direct, et les participants ont été invités à prendre part à des jeux interactifs, afin de rendre l’événement à la fois vivant et ludique.

« Je n’avais jamais pensé faire un podcast : je suis plus cinéma et vidéo. Mais j’y ai pris goût et j’aime ça. Je trouve que cela me rappelle, qu’au fil du temps, on a perdu l’habitude des bonnes conversations sans distractions. De nos jours, les conversations ont des tournures différentes. Mais lors du podcast, on met ses écouteurs et on se parle, on connecte vraiment. Je n’en reviens pas qu’on ait fait 50 épisodes. Je suis fier de notre accomplissement. Écoutez-nous. Ça ne coûte rien et peut-être que vous allez embarquer dans notre univers », conclut David Lauzier.

Le balado Les Jaseux de Sarnia est disponible sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Audible, Overcast et YouTube. Il offre aux francophones une immersion dans la vie et la culture de cette communauté du sud-ouest de l’Ontario.

Photo (Crédit CCFS) : Les 4 Jaseux de Sarnia