La santé et le bien-être des communautés noires sont au cœur d’une initiative qui a rassemblé experts, conférenciers et membres de la communauté autour d’informations fiables et de ressources concrètes à London. La Foire annuelle organisée par divers organismes de London vise à autonomiser les participants et à renforcer la solidarité.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Organisée par le London Health Sciences Centre, avec l’appui de partenaires tels qu’Accès Franco-Santé London (AFSL), l’activité a offert un accès direct à des conseils pratiques, des ressources fiables et des informations pertinentes pour améliorer la santé au quotidien. Au fil des années, cette rencontre est devenue un rendez-vous attendu par une population soucieuse de mieux comprendre les enjeux spécifiques de santé qui la concernent et de pouvoir accéder facilement à des services adaptés à ses besoins.

Placée sous le thème « Reprendre notre santé en main : force, sécurité et bien-être global », la foire avait pour objectif de rendre l’information accessible tout en favorisant le contact humain. « Il s’agit de permettre à chacun d’obtenir des renseignements fiables sur des sujets qui touchent la communauté noire, mais aussi de mettre un visage sur les personnes à qui s’adresser pour poser des questions supplémentaires », explique Danielle Tobin, chef d’équipe à AFSL. Selon elle, l’initiative contribue à redonner du pouvoir aux participants et à les accompagner activement dans la prise en charge de leur santé.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu parcourir une quinzaine de kiosques regroupés autour de quatre grands thèmes : le diabète, la violence conjugale, le VIH et la dépression post-partum. Chaque espace a permis des échanges directs avec des spécialistes, avec l’occasion de poser des questions précises, d’aborder des préoccupations personnelles et de repartir avec des conseils pratiques et des stratégies concrètes. Bien que la majorité des activités se soient déroulées en anglais, la présence d’interprètes a permis aux participants francophones de profiter pleinement de toutes les informations et de s’engager activement dans les discussions.

Des experts locaux ont également animé des ateliers et des présentations afin d’apporter un éclairage essentiel sur des enjeux souvent peu abordés dans la communauté. Les échanges ouverts et spontanés ont créé un climat de confiance propice à l’apprentissage et à la discussion. « C’est un moment pour se sentir soutenu, mieux informé et capable de prendre en main sa santé », souligne Mme Tobin.

Au-delà de l’information, la rencontre a permis de présenter les différents services disponibles localement et de mettre en relation les participants avec des intervenants et organismes qu’ils pourront contacter par la suite. La foire ne se limite donc pas à une journée ponctuelle : elle crée un lien durable entre les individus et les ressources, ce qui favorise la prévention, l’éducation et le bien-être global.

Forts du succès de cette deuxième édition, les organisateurs préparent déjà la prochaine. Leur ambition demeure inchangée : continuer à rassembler la communauté noire autour d’un objectif commun, celui d’une meilleure santé, portée par l’information, l’entraide, la confiance et l’autonomie.

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Photo : Danielle Tobin à une table promotionnelle à la foire (Crédit : AFSL)