Richard Caumartin

Le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) a accueilli ses membres, employés et bénévoles, le samedi 9 mai, pour une soirée chaleureuse et festive afin de célébrer les personnes qui donnent généreusement de leur temps pour faire vivre la francophonie de cette région. Intitulée Célébrons nos bénévoles ensemble, cette activité était animée par l’agent culturel et sportif du CCFL, François Kodji.

« Le Carrefour souligne annuellement l’engagement essentiel de ses bénévoles parce que le CCFL ne serait pas où il est rendu aujourd’hui sans ceux qui donnent de leur temps tous les jours, souligne d’entrée de jeu le maître de cérémonie. Il y a aussi l’opportunité de développement personnel et professionnel, c’est du donnant-donnant, donner et recevoir. Le bénévolat leur permet aussi de se bâtir un profil professionnel au Canada et un réseau de contacts et d’amis dans la communauté. Tout le monde y gagne. Le bénévolat c’est aussi tracer le chemin afin que les autres qui suivent puissent trouver ce chemin et faire un bon voyage. »

Il a insisté sur l’importance de cet acte généreux dans tous les secteurs clés de la communauté, que ce soit l’éducation, la santé et l’environnement social. Il a ensuite donné la parole au directeur général de l’organisme, Abdoulaye Sako, pour le mot de bienvenue. « Nous célébrons ici des personnes exceptionnelles qui dépensent sans compter leur énergie pour faire vivre notre communauté francophone, déclare M. Sako. Grâce à vous, le CCFL continue d’être un lieu de rassemblement dynamique et accueillant. Cette soirée est simplement notre façon de vous remercier et fêter dans la joie et la reconnaissance de tout ce que nous avons accompli collectivement pour notre communauté. »

Les organisateurs avaient placé un tapis rouge pour l’entrée de leurs « étoiles » qui venaient chercher leur certificat de reconnaissance encadré. Il s’agit de Bernard Ihekwere, Brendan MacFabe, Claudener Metellus, Daniele Tuedem Waffo, Nadine de Moras, Denise Orr, Dominique Nathan Mbeutou Emo, Dr John Kekeh, Élie Bakini, Franck Tshunza, Giles Whitaker, Huguette Deugoue, Jean-Pierre Emo, Jean-Pierre St-Maurice, Jesenta Anneck, Jose Rock Choisil, Kadidiatou Zoure, Kasri Jihene, Léa Camille Nkouagnang Tatcho, Livine Komto, Marthe Maliego, Michelle Beauchamp, Pierre Davis, Serge Landry Djouno Wabe, Shila Vakili-Klassen, Stéphane Anokoua, Twagirayezu Odette, Vincent Gareau, Wideline Petit et Yannik Tchaya Pitchaa.

Puis les coordonnateurs des programmes George Tchouambe (Bien vieillir chez soi), Odile Maurand (Carrefour des adultes et des aînés), Félix Ndakoze (Carrefours des bénévoles et ethnoculturel) et Annonciate Niyondiko (Établissement) ont accompagné le directeur général Abdoulaye Sako pour la présentation de trophées à des bénévoles « exceptionnels ».

Stéphane Anokoua et Dominique Nathan Mbeutou Emo étaient deux d’entre eux. Ilsi ont reçu un trophée pour leur collaboration, chaque samedi après-midi, afin de permettre aux enfants de développer leur motricité et leur coordination. François Kodji, qui coordonne ces rencontres sportives du samedi, a cité un témoignage touchant d’un parent : « Mon fils n’avait aucune confiance en lui avant de participer à ces activités de soccer. Grâce à vous, aujourd’hui, mon enfant peut s’affirmer ».

Le coordinateur du programme Bien vieillir chez soi a remercié toutes les personnes reconnues par l’organisme. « Ce soir, nous ne célébrons pas ce que les bénévoles font, nous célébrons ce qu’ils sont, indique Georges Tchouambe. À travers leurs actions, nos projets ont été délivrés avec succès. L’an dernier, je recevais un certificat pour mon engagement bénévole. À travers le bénévolat, j’ai pu bien m’adapter au Canada. J’ai trouvé un emploi et une communauté ici. Je dois beaucoup au CCFL. Merci à vous tous pour votre engouement et votre disponibilité! »

Une vidéo mettant en valeur le travail des bénévoles au quotidien et sa chanson thème a ensuite rendu hommage aux personnes honorées ce soir-là.

Une prise de photos en guise de souvenir a eu lieu et les participants ont été invités à se rendre au buffet. Que ce soit pour les sports, la culture, les activités pour les jeunes ou les aînés, les nouveaux arrivants ou la santé, les bénévoles sont le cœur et les poumons de l’organisme. Ils sont des catalyseurs essentiels qui contribuent et ont un impact positif sur l’ensemble de la communauté. Cette soirée de reconnaissance représente en quelque sorte le gala annuel qui souligne leurs efforts et leur dévouement.

Photo (Crédit CCFL) : Ces bénévoles ont été reconnus pour leur engagement communautaire au Carrefour communautaire régional de London.