Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a accueilli, en décembre dernier, un tournoi de soccer amical intérieur qui a rassemblé joueurs et supporteurs dans une ambiance chaleureuse. Organisé en marge de la diffusion du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc aux Comores, l’événement visait à célébrer le sport tout en favorisant les échanges au sein de la communauté francophone.

De 9 h à 13 h 30, six équipes adultes de cinq joueurs chacune se sont affrontées dans une série de rencontres intenses et conviviales. Chaque formation, composée de sept ou huit joueurs, portait le nom d’un pays africain participant à la compétition, soit le Maroc, le Sénégal, le Congo, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Nigeria. Près de 70 personnes, joueurs et visiteurs confondus, ont pris part à cette matinée animée, rythmée par les encouragements du public et l’enthousiasme des participants.

« C’était une occasion de créer un engouement autour de l’événement et de mobiliser la communauté, de faire découvrir une passion, un sport, ou tout simplement de permettre aux gens d’échanger et de se rencontrer », explique Babacar Baldé, intervenant au Centre communautaire.

Pour continuer l’immersion, le service de traiteur proposait notamment des beignets et des bananes plantain, contribuant à l’atmosphère festive et rappelant les saveurs du continent africain.

Sur le plan sportif, l’équipe du Cameroun, composée de joueurs venus de London, s’est illustrée en remportant la finale face au Sénégal de Sarnia. Le titre de meilleur joueur a été attribué à Merrick, élève de l’école Franco-Jeunesse, dont la performance et l’engagement ont été particulièrement remarqués. Celui du meilleur buteur a été attribué à Brice William Nzenti.

À 14 h, l’énergie est montée d’un cran avec la diffusion sur grand écran du match Maroc–Comores, qui a attiré de nombreux supporteurs. « L’ambiance était très animée, avec des supporteurs des deux côtés. Regarder le match ensemble a été un moment riche en partage », souligne Boubacar Baldé.

M. Baldé se dit particulièrement touché par l’intensité et la motivation des joueurs. « Ce qui m’a le plus ému, c’était leur envie de se dépasser. Ils étaient heureux d’être là. Ils voulaient gagner. Il y avait beaucoup de fair-play, une belle compétitivité et un public engagé », conclut-il.

Photo : L’équipe du Cameroun est la grande gagnante. (Crédit : CCFS)