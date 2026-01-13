JANVIER

• Le Centre culturel francophone Jolliet tient sa traditionnelle soirée de quilles au Marcin Bowl, réunissant une cinquantaine de participants dans une ambiance conviviale.

• Les cafés-causeries du mardi matin du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton reprennent, accueillant une trentaine de personnes autour d’échanges et de discussions.

• Le Conseil scolaire Viamonde an nonce la nomination de Sébastien Fontaine au poste de directeur de l’éducation et secrétaire du Conseil à titre permanent.

• Le Regroupement africain, caribéen et canadien organise un après-midi récréatif et de partage au Centre communautaire franco phone de Sarnia-Lambton.

• Les francophones de Sarnia- Lambton se rassemblent au Centre communautaire de Sarnia pour souligner la désignation de la municipalité en vertu de la Loi sur les services en français.

• Une quarantaine de nouveaux arrivants participent à une visite guidée du Service de la police de London, organisée par le Carrefour communautaire francophone.

• Une cinquantaine de personnes assistent au match opposant les Canadiens de Montréal aux Red Wings de Détroit au Little Caesars Arena, lors d’une sortie organisée par le Centre culturel francophone Jolliet.

• Le Réseau-Femmes du sud-ouest de l’Ontario tient un atelier de fabrication de bombes de chocolat chaud et rassemble une douzaine de femmes.

• Le Centre communautaire franco phone de Sarnia-Lambton propose son atelier de peinture mensuel animé par l’artiste Caroline Moreault.

• Le Carrefour communautaire francophone de London réunit la communauté autour d’un atelier de partage de ressources axé sur le bien-être émotionnel en période de transition professionnelle.

FÉVRIER

• Le balado Les Jaseux de Sarnia met en lumière le quotidien de la ville du Sud-Ouest ontarien grâce à un contenu dynamique et ludique.

• Le Réseau-Femmes du sud-ouest de l’Ontario lance PodDroit, une initiative destinée à soutenir les femmes francophones victimes de violence domestique.

• La Soirée Cupidon du Réseau- Femmes réunit neuf couples pour explorer les cinq langages de l’amour et favoriser une meilleure compréhension mutuelle.

• L’enseignant et musicien Willy Aristide Wandji contribue à une campagne municipale en interprétant la chanson Non à la haine.

• Sous la direction de Patricia Beauregard, sept élèves du club francophone de London participent à un tournoi de karaté, remportant des médailles d’or et de bronze.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton vibre au rythme des cultures afro-caribéennes lors de sa foire artisanale.

• Le Réseau-Femmes du Sud Ouest convie les femmes immigrantes de la région à une soirée de partage et de réseautage sous le thème Égalité, justice et progrès.

• Le forum régional du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest explore des stratégies concrètes pour améliorer l’intégration des immigrants francophones.

MARS

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton intègre l’aquaforme à son programme d’activités, permettant aux participants de profiter de ses bienfaits chaque lundi après-midi.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton célèbre le Mardi gras dans une ambiance carnavalesque, rassemblant une cinquantaine de participants.

• Le Carrefour des femmes du Sud-Ouest organise une rencontre à l’occasion de la Journée internationale de la femme, offrant aux participantes un moment de partage, de réflexion et de célébration de leur rôle dans la société.

• Le Carrefour communautaire francophone de London propose une balade au Musée des enfants dans le cadre du programme Découvrir London.

• Pour le lancement de la Semaine de la Francophonie, le Centre communautaire de Sarnia-Lambton et les Chevaliers de Colomb organisent un brunch et des activités familiales, tandis qu’une trentaine de convives participent au souper convivial du Carrefour communautaire francophone de London.

• Les Dames de Ste-Anne et le Centre culturel Jolliet tiennent un repas spaghetti et un bingo, rassemblant une centaine de participants.

• À Sarnia, l’équipe de robotique Mixed Métal remporte le prestigieux prix Rookie All-Star à la compétition de robotique FIRST à l’Université de Waterloo.

• La Journée internationale de la Francophonie est célébrée à Sarnia-Lambton avec l’ouverture officielle du site Accès Franco-Santé au Centre communautaire franco- phone.

• Pour clore la Semaine de la Francophonie, le Centre culturel Jolliet organise un souper « cabane à sucre » suivi d’un spectacle du groupe Les Colocs.

AVRIL

• L’école Saint-Thomas-d’Aquin équipes qui décrochent 11 prix dans diverses catégories à l’Exposition Science Lambton.

• Le Collège Boréal dévoile son Plan stratégique 2025-2030, intitulé Horizon 2030 : Réussir ensemble, orientant les priorités de l’établissement pour les prochaines années.

• La première pelletée de terre marque le début de la construction d’Extendicare – London, un nouveau foyer de soins de longue durée prévu en 2027.

• La communauté canado-rwandaise de London se rassemble pour commémorer le génocide des Tutsis au Rwanda.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton et l’école secondaire Saint-François- Xavier organisent une chasse aux œufs de Pâques, transformant les lieux en un véritable terrain de jeu pour les enfants.

• Le Carrefour communautaire francophone de London tient la troisième édition de son tournoi annuel de soccer, rassemblant joueurs et familles.

• Le Centre culturel francophone de Sarnia propose une activité de peinture inspirée de l’œuvre Sun Filled Days de l’artiste Jan Matson.

• Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton organise un souper pour honorer ses bénévoles, soulignant leur engagement tout au long de l’année.