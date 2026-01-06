Alexia Grousson

La communauté francophone de Sarnia-Lambton est en deuil à la suite du décès d’Huguette Habel, survenu paisiblement le 22 décembre à l’hôpital Bluewater Health de Sarnia. Arrivée dans la région au milieu des années 1970, Mme Habel s’est imposée au fil des décennies comme l’une des bâtisseuses incontournables de la francophonie locale, laissant derrière elle un héritage profondément ancré dans le tissu communautaire.

Établie à Sarnia depuis 1975, Huguette Habel a consacré une grande partie de sa vie au développement et au rayonnement des services en français dans le sud-ouest de l’Ontario. Femme engagée et rassembleuse, elle a mis ses compétences professionnelles et son sens de l’organisation au service du Conseil scolaire catholique de langue française, où elle a occupé le rôle de conseillère. Son implication dans le milieu scolaire témoignait de sa conviction profonde quant à l’importance de l’éducation en français et à la transmission de la langue et de la culture aux générations futures.

Son engagement s’est également manifesté dans le domaine communautaire et social. Mme Habel a fait partie des fondatrices du Réseau-Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario, un organisme voué à l’appui, à l’autonomie et à la valorisation des femmes francophones. Elle en a par ailleurs assuré la direction, contribuant activement à l’essor de cette organisation et à la mise en place d’initiatives répondant aux besoins des femmes et des familles de la région. Sa vision, empreinte de solidarité et de respect, a permis de créer des espaces d’échange et de soutien qui continuent de bénéficier à la communauté.

Huguette Habel a aussi été membre du comité fondateur du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS), une institution aujourd’hui essentielle à la vie francophone locale. Par son leadership discret mais déterminé, elle a contribué à jeter les bases d’un centre voué à l’accueil, aux services et au développement communautaire. Plusieurs reconnaissent que son engagement a joué un rôle clé dans le dynamisme et la pérennité de l’organisme.

Au-delà de ses réalisations professionnelles et bénévoles, Mme Habel était profondément attachée à sa famille. Elle partageait sa vie avec son conjoint Jacques et était une mère aimante pour ses enfants, Antoine et Catherine, ainsi qu’une grand-mère comblée de Luke et Olivia. Ceux-ci occupaient une place centrale dans sa vie et constituaient une source constante de fierté et de bonheur. Amoureuse des animaux, elle entretenait également un lien particulier avec son chien Simba, fidèle compagnon de son quotidien.

Connue pour son sens de l’accueil et la chaleur de son foyer, Huguette Habel cultivait des amitiés solides et durables. Elle aimait recevoir et rassembler, notamment lors de soupers et de célébrations qui demeurent gravés dans la mémoire de ses proches et de nombreux membres de la communauté. Ses réveillons du Nouvel An, réputés pour leur ambiance conviviale et leurs échanges animés, reflétaient son désir de créer des liens et de favoriser le dialogue.

À l’annonce de son décès, les témoignages d’estime et de reconnaissance se sont multipliés. La présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton, Tanya Tamilio, a tenu à souligner l’apport exceptionnel de Mme Habel : « Huguette Habel a été une femme d’exception, une bâtisseuse, une pionnière et une véritable force tranquille de la francophonie dans notre région. Son engagement indéfectible, sa générosité et sa vision ont contribué de façon marquante à l’épanouissement de la communauté francophone.

« Elle était plus qu’une leader : elle était une présence rassurante, une alliée fidèle et une femme profondément humaine, toujours prête à tendre la main, à écouter et à soutenir. Son héritage continuera de vivre à travers les nombreuses initiatives qu’elle a aidées à faire naître et grandir, et dans le cœur de tous ceux qu’elle a inspirés. En ces moments difficiles, unissons-nous en pensée pour honorer la mémoire d’une grande dame de notre francophonie », ajoute Mme Tamilio.

Animée par une foi profonde et un souci constant des autres, Huguette Habel restera dans les mémoires comme une femme bienveillante et déterminée, dont l’action a façonné durablement la francophonie de Sarnia-Lambton. Son souvenir continuera de vivre à travers les institutions qu’elle a contribué à bâtir et dans le cœur de celles et ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin.

Photo (crédit Tanya Tamilio) : Huguette Habel