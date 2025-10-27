Chrismène Dorme

Le Centre culturel Jolliet (CCJ) de Sarnia a organisé, le 13 octobre, la septième édition de son rallye automobile, un incontournable pour les familles et les amis de la communauté. Cette année encore, l’activité a su marier culture, plaisir et esprit de compétition dans une ambiance conviviale et festive.

Sous un ciel clément, 25 concurrents répartis en 7 équipes se sont lancés dans l’aventure, costumés pour la plupart, puisque des points supplémentaires étaient offerts pour les déguisements. Les participants ont relevé 50 questions de culture générale, principalement autour de la francophonie.

Comme l’explique le président du CCJ, Normand Prévost, « l’objectif était d’aller chercher un objet ou encore de prendre une photo thématique afin de susciter l’intérêt pour la langue française tout en découvrant les activités et les ressources offertes par le Centre Jolliet. C’était aussi une belle activité familiale avec des défis intéressants ». Les épreuves étaient variées et originales. Un équilibre parfait entre réflexion, action et amusement, qui a captivé petits et grands tout au long de la journée.

Cette activité n’aurait pas été possible sans l’appui de Marie-Claude Émond et Patrice Dufour qui ont conçu des questions de qualité et des défis bien pensés. Leur travail a été salué par tous les participants.

Après les efforts, le réconfort : pendant que les résultats étaient compilés, les concurrents ont savouré des pointes de pizzas offertes dans une ambiance détendue. À la fin, toutes les réponses ont été dévoilées, permettant à chacun d’apprendre tout en s’amusant.

Côté prix, les vainqueurs ont reçu des bons-cadeaux et certains chanceux ont mis la main sur une paire de billets pour un match des Sting, l’équipe locale de hockey junior.

Deux groupes se sont démarqués par leur performance et leur esprit d’équipe. Dans la catégorie famille, les honneurs reviennent à Patricia, Andrew, Kylie, Paige et Maddie Boivin-Cutler. Dans la catégorie adulte, Carolyne, Katrine, Ginette et Normand Prévost ont remporté la première place.

Cependant, toutes les équipes ont reçu des félicitations car elles ont toutes contribué à faire de cette journée un moment de rires, de découvertes et de camaraderie. Au-delà des défis et des questions, ce sont les éclats de rire et le plaisir partagé qui ont fait de cette journée un moment ludique. Une chose est certaine : les participants se sont amusés du début à la fin.

« Et bonne nouvelle : les premières questions sont déjà prêtes pour la prochaine édition! », confirme Normand Prévost.

Photo : Les Boivin-Cutler ont remporté le prix de la catégorie famille.