Olaïsha Francis

Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a réuni les communautés africaine, caribéenne et canadienne pour son regroupement trimestriel dans une soirée haute en couleur. L’activité s’est tenue le 11 octobre et a rassemblé une cinquantaine de personnes.

La rencontre a débuté par le mot de bienvenue qui rappelait les objectifs du rassemblement et mettait en lumière la présence de 16 nationalités.

Selon Nivelle Foueze, agente de liaison communautaire au CCFS, l’initiative repose sur trois principes : « se rencontrer pour partager, échanger sur différents aspects de la vie et offrir un moment chaleureux à la communauté ».

La soirée s’est poursuivie autour d’un repas-partage, où chaque famille a apporté un plat typique de son pays, transformant la salle en véritable buffet du monde. L’ambiance chaleureuse et inclusive s’est renforcée grâce à une décoration de drapeaux des différents pays représentés, symbole d’unité et de reconnaissance mutuelle.

Côté animation, le chanteur Willy Aristide a offert un concert de 11 chansons issues de son album, entraînant le public dans une atmosphère rythmée. Un concours a également ponctué la soirée : les participants ayant bien répondu à cinq questions sont repartis avec des cadeaux symboliques tels que des stylos ou des chandails du CCFS.

Une attention particulière a été portée aux familles puisqu’un espace réservé aux enfants, aménagé pour les jeux et le coloriage, a permis aux parents de profiter pleinement de la fête. La soirée s’est conclue sur une piste de danse intergénérationnelle, où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour célébrer la diversité dans la joie et la bonne humeur.

Pour la prochaine rencontre, le Centre communautaire envisage d’élargir encore ses horizons. « Nous souhaitons inclure les nationalités anglophones afin de créer encore plus de ponts culturels », indique Mme Foueze.

Parmi les participants, Angèle Ventura, résidente de Sarnia et originaire d’Argentine, garde un bon souvenir de la soirée : « Le regroupement représente le Canada dans son ouverture d’esprit et son multiculturalisme. C’était enrichissant d’apprendre sur les autres cultures. J’ai découvert des traditions communes entre pays et j’ai passé l’Action de grâce avec ma famille… et une famille élargie. »

Ce troisième regroupement du CCFS a une fois de plus démontré l’importance de créer des espaces où la diversité culturelle est célébrée et où la communauté peut se retrouver pour échanger, partager et s’enrichir mutuellement. La prochaine rencontre aura lieu en janvier 2026.

Photo : Le chanteur Willie Aristide, animateur de la soirée.(Crédit : CCFS)