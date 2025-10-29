Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) a connu, ces dernières semaines, une période particulièrement dynamique. Grâce à une programmation diversifiée et enrichie, le Centre s’est transformé en un véritable lieu de vie animé quotidiennement par des activités qui rassemblent toutes les générations.

Le 1er octobre, à l’occasion de la Journée nationale des aînés, le CCFS a souligné l’apport précieux des personnes âgées en organisant une activité de marche avec bâtons. Cette marche douce et bénéfique pour la santé fut aussi un moment convivial de reconnaissance, en partenariat avec le Club de marche, qui a lieu le mercredi. Une belle manière de remercier ceux qui ont contribué et continuent d’enrichir la communauté.

Des activités sportives. Les séances d’aquaforme, reprises en début d’automne, se poursuivent le lundi de 14 h à 15 h à la piscine Pathways. Ces moments de détente sont très appréciés des participants pour leurs bienfaits physiques et leur ambiance chaleureuse. Par ailleurs, le yoga sur chaise, proposé le jeudi matin, continue de rassembler un public varié : débutants, aînés et personnes à mobilité réduite. Accessible à tous, il offre une parenthèse de bien-être au cœur de la semaine.

Connexion Carrière. Le CCFS a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe pour le programme Connexion Carrière Sarnia-Lambton. Sous la supervision de Richard Imbeault, l’équipe se structure avec enthousiasme et rigueur. Depuis le début du mois d’août, Sébastien Aka, conseiller en emploi, suit activement des formations tout en contribuant à la préparation des documents et à la mise en place des prochains ateliers destinés à accompagner les chercheurs d’emploi. L’organisme a accueilli sa première cliente – une étape marquante qui annonce un bel avenir pour ce service en pleine croissance.

Santé mentale et stimulation cognitive. L’organisme a récemment accueilli un atelier sur la santé cognitive, en partenariat avec la FARFO sur le thème de la maladie d’Alzheimer. Ce fut l’occasion d’aborder des sujets essentiels dans une ambiance respectueuse et bienveillante. Depuis le 2 octobre, le programme Musclez vos méninges, offre aux aînés une série de 10 ateliers de 90 minutes, le jeudi après-midi. Centrés sur la mémoire et la stimulation cognitive, ils sont financés par le ministère des Aînés et de l’Accessibilité.

Activité artistique. Le 10 octobre, Caroline Moreault a animé un atelier de peinture inspiré de l’œuvre Sur la Passerelle (Le Caméléon Panthère) de Gwenn Seemel. Ce reptile, originaire de Madagascar, est reconnu pour sa capacité à changer de couleur, sa langue impressionnante et ses yeux mobiles. Le mâle est généralement plus coloré que la femelle. Ce caméléon impressionne par sa beauté et son incroyable capacité d’adaptation. Une belle occasion de mêler art, biologie et créativité.

« Il y a maintenant beaucoup plus d’activités dans notre programmation régulière, ce qui fait une réelle différence. Il y a du monde au Centre tous les jours », souligne David Lauzier, coordonnateur du CCFS. L’équipe s’est aussi agrandie, notamment grâce aux programmes Accès Santé et Connexion Carrière, entraînant un réaménagement des espaces : des murs ont été abattus et de nouvelles sections créées. « L’ambiance est différente, et nous aimons ça. Il y a de la vie, une belle énergie. Quand nous entrons au Centre, il se passe toujours quelque chose. Nous sommes chanceux de vivre cela », conclut M. Lauzier.

Photo (CCFS) : Le CCFS a organisé une marche le 1er octobre.