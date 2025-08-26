Olaïsha Francis

Le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a organisé son premier camp de théâtre pour les jeunes cet été. Pendant cinq jours, une dizaine d’enfants de 6 à 12 ans ont découvert le monde du théâtre avec des répétitions, des jeux et l’exploration des émotions, le tout pour finir la semaine en présentant un spectacle pour leurs familles.

« Notre but était de donner un coup de pouce aux arts à Sarnia. Les parents ont apprécié notre investissement », souligne David Lauzier, coordonnateur du Centre. Le programme incluait la répétition quotidienne de la pièce La Forêt des idées oubliées, un récit original mettant en scène des enfants perdus dans une forêt magique. Au cours de leurs péripéties, ils redécouvrent des idées oubliées et apprennent qu’il faut « garder son âme d’enfant, même en grandissant ».

Le théâtre a permis aux enfants d’activer leur imagination, de mieux lire, de gagner en confiance et en intelligence émotionnelle. Les enfants de tous niveaux ont participé à la création de la pièce, permettant à chacun d’y trouver sa place sur scène. Le spectacle final, présenté aux parents, a suscité beaucoup d’émotion et d’enthousiasme.

L’équipe du CCFS voit dans ce projet une autre façon de renforcer la culture francophone à Sarnia. Grâce au succès de cette première édition, le Centre souhaite en faire un rendez-vous annuel. Ce camp théâtral s’ajoute ainsi aux nombreuses initiatives qui visent à intégrer les arts dans la vie de la communauté francophone et à offrir aux jeunes un espace où s’exprimer, s’épanouir et s’amuser.

Photo : Les jeunes présentent La Forêt des idées oubliées. (Crédit : CCFS)