Richard Caumartin

Carolyne Prévost de Sarnia est 11 fois championne nationale dans quatre sports, 2 fois championne de l’Association nationale du sport collégial, finaliste avec l’équipe féminine de hockey des Wisconsin Badgers avec qui elle a joué 11 années de hockey professionnel, 3 fois athlète individuelle aux CrossFit Games, une fois sur l’équipe de démonstration CrossFit CF-L2.

Enseignante à temps plein au secondaire, elle est une « junkie » de la forme physique et des défis. « Le CrossFit, la méthodologie et le sport, ont changé ma vie, dit-elle. J’aime cette communauté et je suis reconnaissant envers mon affilié local, CrossFit Colosseum. »

Elle participait récemment à ses quatrièmes Jeux CrossFit 2025 à Albany, dans l’État de New York, l’épreuve de fitness ultime et la plus grande célébration de la communauté CrossFit mondiale.

Du 1er au 3 août, 30 hommes, 30 femmes et 20 équipes étaient en compétition pour le titre de « la personne la plus en forme du monde ». Plus de 10 000 adeptes de ce sport élite étaient attendus à Albany. Carolyne Prévost est classée première mondiale pour la catégorie des 35 ans et plus, une source d’inspiration pour ses amis et sa famille.

Elle continue d’inspirer par sa force, sa détermination et son dévouement et elle ne compte pas s’arrêter là. Le mois prochain, elle participera aux Masters CrossFit Games dans la catégorie des plus de 35 ans. »

CrossFit Games est une compétition organisée par CrossFit Inc. Le CrossFit est un programme d’entraînement qui utilise une variété d’exercices pour créer une combinaison de force et d’endurance. Il se déroule dans un groupe qui comprend des personnes d’âges et de niveaux de préparation différents, et dont l’objectif est d’améliorer la force, la vitesse et le contrôle musculaire.

Le mot abstrait CrossFit devient de plus en plus populaire chaque jour. Il y a un grand nombre de personnes qui le pratiquent avec succès, mais tout le monde ne sait pas ce qui se cache derrière cette méthode d’entraînement.

En bref, les mouvements fonctionnels sont ceux qui imitent les mouvements de la vie quotidienne qui se font en dehors de la salle de sport : transporter les courses de la voiture à la cuisine, prendre un enfant ou une chaise sur le sol, monter des escaliers, sortir du lit. Ces mouvements fonctionnels reflètent les meilleurs aspects de la gymnastique, de l’haltérophilie et des exercices mono structurels.

Les CrossFit Games sont une compétition sportive qui a lieu chaque année et implique une série de tests à passer, qui varient d’une année à l’autre. Cette compétition est considérée comme l’un des événements sportifs les plus importants au monde, avec la participation d’athlètes des États-Unis, du Canada, d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique. Au moment d’aller sous presse, le journal ne connaissait pas les résultats de Carolyne Prévost à cette compétition d’ordre mondial, mais juste de s’y être qualifiée est déjà un exploit en soi pour l’athlète francophone de Sarnia.

Photo (Crédit : Carolyne Prévost)