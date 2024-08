Alexia Grousson

Le 25 juillet, le parc Springbank a vibré au rythme du premier pique-nique organisé principalement pour les nouveaux arrivants, un événement exceptionnel auquel plus de 1500 personnes ont participé. Ce rassemblement a été l’occasion pour les participants de faire connaissance et de célébrer la diversité ainsi que l’esprit communautaire qui caractérisent la ville de London.

Organisée par les Services d’établissement du South London Neighbourhood Resource Centre, en collaboration avec, entre autres, le Carrefour communautaire francophone de London (CCFL), et d’autres organismes locaux, cette activité familiale a été couronnée de succès.

Au pique-nique, une variété d’activités ont plu à tous les âges. Les kiosques d’information des organismes participants a également permis aux visiteurs de découvrir les services offerts aux immigrants dans la municipalité, renforçant ainsi la visibilité et l’accessibilité des ressources disponibles.

Le CCFL a joué un rôle central dans l’organisation de cette journée. Après avoir contacté les nouveaux arrivants francophones de la région ainsi que des résidents de longue date, le CCFL a réussi à remplir deux autobus scolaires, soit une centaine de personnes. Grâce à un kiosque interactif, les participants en ont appris sur les services de soutien à l’intégration et programmes offerts par l’organisme.

Les activités pour enfants ont été particulièrement appréciées, offrant aux plus jeunes un espace pour s’amuser tout en permettant aux parents de se détendre et de profiter des nombreuses animations et joutes sportives. Les enfants ont participé, entre autres, à des jeux ludiques et éducatifs, notamment des joutes de soccer, de basketball et de volleyball ainsi que des jeux de société et de cartes. Des cadeaux étaient offerts aux gagnants : stylos, clés USB, bouteilles d’eau, etc.

Cette initiative était conçue pour favoriser les échanges et créer un environnement inclusif. Des jeux pour enfants aux ateliers pour adultes, chaque moment a été l’occasion de renforcer les liens communautaires et de célébrer la diversité culturelle. De plus, chaque organisme fournissait le repas pour ses convives. Les commentaires des participants ont été extrêmement positifs. Les échanges chaleureux et la nourriture savoureuse ont contribué à rendre cette journée mémorable.

Rachid Barrima, coordonnateur du Carrefour ethnoculturel francophone de London, a souligné l’importance de ce genre de rassemblement dans le contexte de l’intégration des nouveaux arrivants.

« Cette journée de connexion communautaire vise à renforcer les liens entre les organismes d’accueil et à offrir un espace de travail commun pour l’intérêt des nouveaux arrivants. Nous souhaitons créer un espace d’échange et de connexion communautaire tout en offrant des moments de divertissement. Notre participation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat solide avec les différents organismes impliqués. Nous croyons fermement que cette collaboration permet de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants et de favoriser leur intégration », conclut le coordonnateur du Carrefour.

Photo (CCFL) : Plus de 1500 personnes ont participé au pique-nique communautaire au parc Springbank.