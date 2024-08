Le gouvernement de Doug Ford a annoncé la construction de deux nouvelles résidences pour étudiants à l’Université Western, à London. Ces logements, destinés à accueillir plus de 1000 étudiants, visent à répondre à la crise du logement et à libérer des habitations abordables pour les familles locales.

Christiane Beaupré

IJL Réseau-Presse – L’Action

« Le gouvernement de l’Ontario veut construire rapidement de nouveaux logements étudiants adaptés à leurs besoins tout en libérant des habitations abordables pour les particuliers et les familles dans la ville de London », déclarait Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement lors de sa visite à l’Université Western de London, le 30 juillet, où deux nouvelles résidences qui logeront plus de 1000 étudiants seront construites.

« L’accès à un logement sûr et abordable est crucial pour la réussite de tous les étudiants de programmes d’éducation postsecondaire, a affirmé le ministre. Pendant trop longtemps, en Ontario, les formalités administratives ont empêché nos partenaires de construire des logements. C’est pourquoi notre gouvernement fait ce qu’il faut pour éliminer ces obstacles et faciliter la construction de logements de différents types, dont des logements étudiants », poursuit le ministre.

Pour ce faire, l’Ontario a exempté les universités financées par les fonds publics de l’obligation de se conformer à certaines dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire, leur permettant ainsi de bâtir plus rapidement des logements étudiants.

Ces universités, comme les collèges financés par les fonds publics, n’ont désormais plus besoin d’obtenir de nombreuses approbations municipales, ce qui leur permet d’éviter de longs délais et de réduire les frais de demande d’autorisation. Ces mesures visent également à éliminer les obstacles à la construction de logements étudiants à haute densité.

En parallèle, les universités et collèges financés par les fonds publics doivent maintenant publier des politiques relatives aux logements étudiants. Ces politiques visent à améliorer la diffusion d’informations et à mettre des ressources à la disposition des étudiants à la recherche d’un logement.

La Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements vise à rationaliser les processus d’approbation et à augmenter le développement de l’infrastructure et la construction de logements à travers l’Ontario.

« London est résolue à offrir aux étudiants un environnement propice à la réussite scolaire et à l’épanouissement personnel, a déclaré le maire de London, Josh Morgan. Cet investissement est un grand pas en avant vers ces deux objectifs et nous donne l’assurance que nous pouvons créer des logements étudiants rapidement et efficacement. Cette initiative nous aide non seulement à répondre à des besoins immédiats, mais également à mettre en œuvre notre stratégie en matière de logement en libérant des habitations abordables pour des familles et des particuliers dans notre ville. »

Bien que cette annonce soit positive, le manque de logements abordables demeure un problème persistant, particulièrement pour les immigrants francophones qui choisissent London comme terre d’accueil.

Serge Kabongo, gestionnaire de services en immigration pour le Carrefour communautaire francophone de London, témoigne des difficultés rencontrées par ces nouveaux arrivants.

« Les nouveaux arrivants ont vraiment des difficultés à se trouver un logement abordable. Ils n’ont pas les moyens et sont soutenus par le gouvernement. Ce sont souvent des familles nombreuses qui prennent l’argent réservé aux enfants et s’en servent pour payer le loyer. Il existe un trop grand écart entre le coût des logements et l’argent dont ils disposent. Les logements additionnels pour les étudiants aideront en général mais il faudra mesurer son impact sur la communauté immigrante. Pour donner une idée du problème de logements pour les nouveaux arrivants francophones, pour toute l’année 2023, nous avons reçu environ 460 immigrants. Nous sommes rendus à 430 déjà au premier trimestre de 2024. »

En conclusion, les initiatives du gouvernement de l’Ontario pour accélérer la construction de logements étudiants à London représentent une avancée significative dans la résolution de la crise du logement. La suppression des formalités administratives et l’exemption des universités des dispositions de la Loi sur l’aménagement du territoire permettent de répondre rapidement aux besoins des étudiants, tout en libérant des habitations abordables pour les familles et les particuliers. Cependant, des solutions durables et inclusives sont nécessaires pour garantir que tous les résidents de London puissent bénéficier de cette dynamique de développement.

Photo : Les nouveaux logements seront construits à l’angle de la promenade University et de la rue Richmond. (Crédit : Ville de London)