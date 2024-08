Alexia Grousson

L’été est la saison tant attendue, car elle rime souvent avec vacances et repos. C’est le moment que les aventuriers choisissent pour voyager et découvrir le monde. C’est aussi le temps idéal pour les plus adroits de faire des rénovations à la maison. Pour d’autres, des formations en danse ou en sport offertes au Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) leur ont permis d’apprendre diverses techniques sportives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour la première fois au Centre communautaire, un atelier de danse hip-hop a été offert aux 7 à 10 ans. La jeune instructrice Tiana Vallée est passionnée depuis toujours par cet art. Elle a offert des formations de hip-hop les 16, 18 et 19 juillet.

Pendant trois jours, les participants ont appris les techniques de base de cette danse et ont bougé sur des musiques style cardio. Une performance en groupe et un spectacle ont eu lieu le dernier jour avec les familles des intéressés.

Afin de faciliter l’apprentissage, Tiana Vallée s’est filmée et a envoyé la chorégraphie aux participants. « Cette idée était vraiment bonne, car ils ont répété les pas à la maison pour être prêts pour le spectacle. Les jeunes se sont vraiment appliqués tout au long des ateliers. Ils étaient fiers de monter sur scène et de montrer ce qu’ils ont appris. Ils se sont vraiment amusés », explique Anna Esztegar, employée du CCFS au cours de l’été.

Par ailleurs, une dizaine de jeunes se sont inscrits au camp d’été consacré au ballon-volant au cours de la semaine du 29 juillet. « J’ai pratiqué plusieurs sports individuels tels que le tennis et le badminton quand j’étais enfant. Cependant le sport de groupe m’a fait développer des compétences telles que la communication et l’esprit d’équipe. Le ballon-volant est devenu une passion pour moi et, même à l’université, je continue à le pratiquer », poursuit l’étudiante.

Responsable du camp d’été de ballon-volant, elle a réparti les entraînements en quatre thèmes. Le premier jour, les participants ont travaillé les techniques de passes; le deuxième, les touches; le troisième, les services et le quatrième, les coups. Chaque technique apprise a été mise en pratique avec divers entraînements.

Le dernier jour, les joueurs se sont affrontés lors d’un match amical et ont démontré toutes les compétences acquises au cours de la formation. « Certains hésitaient à s’inscrire, car ils n’avaient jamais joué au ballon-volant. Finalement, ils ont adoré ça et se sont vraiment impliqués pour réussir », conclut la jeune athlète.

Photo (CCFS) : Des joueurs de ballon-volant en train de pratiquer les passes et les services.