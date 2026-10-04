Un moment historique pour les francophones de St. Thomas

À St. Thomas, une nouvelle page s’écrit pour les francophones qui y vivent. À l’initiative d’Alexandra Brioso, la municipalité a posé un geste symbolique qui ouvre la porte à davantage de rassemblements et d’initiatives en français. Une première étape porteuse d’espoir pour une communauté longtemps discrète.

Christiane Beaupré – IJL – L’Action

Le 25 septembre 2026 restera longtemps gravé dans la mémoire de la francophonie de la région de London. Pour la première fois à St. Thomas, la Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes a été soulignée à l’hôtel de ville par une proclamation officielle et le lever du drapeau franco-ontarien.

Située à 29 km au sud de London, cette ville rurale compte un peu moins de 40 000 habitants. Jusqu’à maintenant, les francophones y étaient peu visibles. C’est pour cette raison qu’Alexandra Brioso, directrice générale adjointe au Carrefour communautaire francophone de London (CCFL) et résidente de St. Thomas depuis deux ans avec sa famille, a décidé de poser un geste pour donner une place à sa communauté.

« J’ai commencé à organiser un cercle de conversation en français à la bibliothèque locale parce que ma mère, qui habite avec nous et ne parle pas l’anglais, me racontait souvent ses rencontres avec des gens qui parlent français à l’épicerie, au restaurant et ailleurs. J’ai alors commencé les discussions en juin dernier et conclu une entente de partenariat avec la bibliothèque municipale. La première rencontre a eu lieu le 29 septembre », raconte fièrement Mme Brioso.

Cette initiative lui a ensuite donné l’idée d’un lever de drapeau. « Je me suis présentée à l’Hôtel de ville pour remplir un formulaire et demandé une proclamation officielle reconnaissant le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, à St. Thomas, ainsi qu’un lever du drapeau. Un peu plus tard, j’ai pris contact avec la mairie, qui a accepté rapidement de faire la proclamation et de hisser notre drapeau. J’étais très heureuse de voir des francophones de la région participer à ce premier lever officiel. Cette expérience m’a rendue ambitieuse et j’aimerais inviter une école à y participer l’année prochaine ainsi que coordonner une activité en lien avec cet événement », confirme au journal L’Action Alexandra Brioso.

Une trentaine de francophones de St. Thomas, de London, quelques partenaires et membres du CCFL se sont donc rassemblés ce jour-là pour vivre ce moment historique et rempli d’émotions. C’est le cas de Diane Dubois qui habite St. Thomas depuis 50 ans. Fière militante francophone qui a passé sa vie à mettre en place et à promouvoir des services en français dans le Sud-Ouest ontarien, elle était très surprise et heureuse d’apprendre que le Carrefour communautaire avait fait cette démarche auprès de la Ville.

« C’est une première, un pas très positif surtout avec la croissance actuelle à St. Thomas. Savoir qu’il y a une communauté francophone active ici, ça fait chaud au cœur. Depuis longtemps, on fait la navette vers London pour les activités en français, alors de pouvoir participer à ce genre d’événement chez nous, c’est émouvant et merveilleux », confie Mme Dubois.

La cérémonie a débuté avec la lecture de la proclamation officielle par la conseillère municipale Joan Rymal, faisant du « 25 septembre 2026 le Jour des Franco-Ontariens dans la Ville de St. Thomas et nous encourageons tous les résidents de célébrer la langue et la culture françaises, ainsi que les nombreuses contributions des francophones dans notre municipalité, notre région et notre province ».

Cette présentation a été suivie des allocutions d’Andrew Lawton, député fédéral d’Elgin-St. Thomas et London-Sud, d’Emily Bradshaw, représentante du député provincial Rob Flack, de Paul Levac, président du CCFL, et de son directeur général Abdoulaye Sako.

Puis est venu le moment phare du rassemblement. Alexandra Brioso a eu le bonheur et l’honneur de hisser vers le ciel l’emblème de la francophonie ontarienne sur le mât devant l’hôtel de ville, au son de la chanson Mon beau drapeau.

Pour elle, « c’est une première qui marque une nouvelle étape afin de rendre visible la francophonie, déjà bien présente à St. Thomas, et lui permettre de se rassembler et de rayonner ».

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BP :

Photo : Les francophones de St. Thomas ont vécu un moment de fierté le 25 septembre. (Photo : R. Caumartin)