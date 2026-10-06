Saveurs d’automne

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Le Centre culturel Jolliet (CCJ) a tenu une cuisine collective le 26 septembre sous le signe des saveurs automnales. Les participantes ont préparé plusieurs soupes réconfortantes, dont une soupe aux légumes, une soupe au poulet avec en accompagnement du couscous ainsi qu’une soupe avec des tacos. Pour dessert, une croustade aux pommes, des gaufres à la citrouille et des biscuits. Une activité conviviale qui rassemblé les participants et a célébré les produits de la saison. (Photo : CCFJ)

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