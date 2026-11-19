L’Halloween a été célébrée dans la joie et en français dans plusieurs communautés. À Sarnia, le gymnase du Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) s’est transformé, le 31 octobre, en un lieu de fête qui a réuni une cinquantaine de petits fantômes, sorcières, dinosaures et autres personnages costumés. La décoration de citrouilles et la collecte de bonbons étaient organisées en partenariat avec le Centre de la petite enfance On y Va et le Centre culturel francophone Jolliet (CCFJ).

Accompagnés de leurs parents, les enfants ont creusé, peint et décoré leurs citrouilles avant de partir à la chasse aux friandises, déguisements compris. Une quinzaine de bénévoles des trois organismes avaient préparé les espaces de bricolage ainsi qu’un parcours permettant aux participants de récolter différentes gourmandises.

Les enfants n’ont pas manqué d’enthousiasme. Annabelle Lauzier, 7 ans, a particulièrement apprécié les activités manuelles et les retrouvailles avec ses amies. « J’ai aimé manger du gâteau, découper les citrouilles et enlever les graines avec la maman de Paige ainsi que ramasser des bonbons », raconte-t-elle.

Même enthousiasme du côté de Florence Lauzier, 5 ans, qui a retenu les gourmandises et les activités partagées. « J’ai aimé le chocolat chaud, les cupcakes et la chasse aux bonbons. J’ai aussi aimé découper et décorer les citrouilles ainsi que retrouver mes amies de l’école », confie-t-elle.

Pour Normand Prévost, président du CCFJ, la réussite de cette rencontre se lisait avant tout sur les visages des enfants. « À voir leurs sourires, il était évident que nous avons atteint notre objectif », souligne-t-il.

La fête a également eu lieu à London, au centre ON y va – la ribambelle. Plusieurs familles francophones se sont retrouvées autour de jeux et d’ateliers adaptés aux tout-petits. « C’est une belle occasion de célébrer l’Halloween, de permettre aux enfants de se costumer et surtout de jouer ensemble, en famille et entre francophones », affirme Kelsey Sim Foster, coordonnatrice au centre.

Ce jour-là, les différents espaces de jeu avaient été aménagés aux couleurs de la fête. Jeux symboliques, activités sensorielles, bricolage, lecture et parcours de motricité globale figuraient parmi les possibilités offertes aux enfants. Citrouilles à découper ou à dessiner, décorations et friandises venaient compléter la programmation festive.

Au-delà des animations, la rencontre a surtout offert aux familles un temps de qualité. « Les sourires étaient au rendez-vous et les enfants se sont bien amusés. C’était une belle façon de se réunir et d’avoir du plaisir ensemble », conclut Kelsey Sim Foster.

À Sarnia comme à London, ces célébrations ont rappelé que ces moments contribuent également à resserrer les liens communautaires et à faire vivre la francophonie en famille.

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Photo : La famille Lauzier a profité de ce moment en famille. (Photo : CCFS)