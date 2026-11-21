Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, les Canadiens partout au pays se réunissent devant des cénotaphes communautaires et autres monuments commémoratifs pour rendre hommage aux personnes qui ont servi et qui se sont sacrifiées pour notre liberté.

À Ottawa, la cérémonie nationale est organisée par la Légion royale canadienne au Monument commémoratif de guerre du Canada, où dignitaires et anciens combattants se rassemblent pour les traditionnelles deux minutes de silence, la sonnerie aux morts et le dépôt de couronnes. Cette année marque le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne.

À Queen’s Park, la cérémonie a eu lieu en présence du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Organisée par la province au Mémorial des anciens combattants de l’Ontario, elle a débuté par une salve de 21 coups de canon, accompagnée d’un défilé aérien de l’Aviation royale canadienne.

« En ce jour du Souvenir, nous prenons le temps de nous rappeler les sacrifices consentis par nos anciens combattants et les membres des Forces armées afin de défendre les valeurs et les libertés dont nous jouissons encore aujourd’hui. Nous rendons hommage non seulement aux batailles livrées par nos anciens combattants, mais aussi aux années de leur vie qu’ils ont consacrées au service, aux proches qui les ont attendus et aux marques durables que la guerre a laissées dans leur existence », a déclaré Doug Ford.

Et comme le premier ministre l’a indiqué au cours de la cérémonie, le jour du Souvenir revêt cette année une signification toute particulière à la suite de l’incendie dévastateur survenu à la BFC Wainwright, qui a coûté la vie à quatre militaires et laissé des dizaines d’autres dans un état critique.

« Alors que nous portons le coquelicot et déposons des couronnes, souvenons-nous des actes de courage et de bravoure que ces puissants symboles représentent. À tous les anciens combattants, aux membres des forces armées et aux familles militaires de notre province, merci. N’oublions jamais », a conclu le premier ministre de l’Ontario.

London

À London, des milliers de citoyens se sont rassemblés devant le cénotaphe au parc Victoria pour souligner le Jour du souvenir. L’intersection des rues Wellington et Dufferin étaient fermées à la circulation pour permettre au public de rendre hommage aux 118 000 militaires qui ont perdu la vie lors de conflits armés dans l’histoire du pays.

« Tout le pays prend une pause pour se souvenir et honorer le courage de tous ceux qui ont servi, consenti des sacrifices et donné leur vie pour les libertés dont nous jouissons aujourd’hui, a déclaré le maire de London, Josh Morgan. Nous leur devons une reconnaissance qui ne pourra jamais être pleinement exprimée, ainsi que la promesse que leur service et leur sacrifice ne seront jamais oubliés.

« Ce fut un honneur de me joindre à mes concitoyens de London, ce matin, au cénotaphe du centre-ville, à l’occasion de la cérémonie du jour du Souvenir. J’ai apprécié que l’on nous invite à penser également à toutes les personnes dont la vie a été bouleversée à jamais par la guerre — à celles qui ne peuvent pas rentrer chez elles, ainsi qu’aux familles et aux communautés qu’elles ont laissées derrière elles. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui prospère aujourd’hui grâce à la paix et à la sécurité rendues possibles par le courage et le sacrifice d’autrui. Nous nous souviendrons d’eux! »

Photo : Des milliers de citoyens se sont rendus devant le cénotaphe du parc Victoria pour rendre hommage aux soldats disparus. (Photo : courtoisie de la Ville de London)