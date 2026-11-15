Le huitième rallye automobile du Centre culturel Jolliet s’est déroulé le 17 octobre sous une température idéale, attirant un nombre record de 12 équipes et quelque 50 participants.

Créée pendant la pandémie de COVID-19, cette activité avait initialement pour objectif de permettre aux familles de se divertir tout en respectant les mesures sanitaires. « Comme les participants restaient dans leur voiture, ils pouvaient découvrir la ville et s’amuser tout en limitant les contacts », explique Normand Prévost, président de l’organisme. Depuis, le rallye est devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté francophone de Sarnia.

Le principe repose sur un savant mélange de stratégie, d’observation et de hasard. Les équipes doivent parcourir la ville, répondre à des questions et réaliser divers défis photographiques. Certaines épreuves les conduisent devant des restaurants ou des endroits particuliers, tandis que d’autres les invitent à chercher des indices, tels que des bouteilles flottantes dans le lac et portant un numéro à repérer. Les équipes doivent ainsi planifier leurs déplacements en fonction des points qu’elles peuvent obtenir, tout en composant avec des défis.

Si la compétition fait partie intégrante de l’activité, elle se veut avant tout amicale. Les participants disposent de deux heures pour accomplir les épreuves, sous peine de perdre des points s’ils dépassent le temps imparti. Un pointage supplémentaire est également accordé aux équipes qui répondent à toutes les questions. Au terme du parcours, le groupe s’est retrouvé autour de pizzas pendant que les organisateurs procédaient à la compilation des résultats.

Dans la catégorie familiale, l’équipe composée de Myra Spiller, Jamie Black, Rowen Spiller et Matéo Spiller a remporté la victoire avec un seul point d’avance sur celle de Patricia Boivin, Andrew Cutler, Kylie, Paige et Maddie Cutler.

Du côté des adultes, Melissa Legault-Messier, Karine Legault et Vanessa Mina se sont imposées, également avec un point d’avance sur l’équipe d’Anthony Hurtubise. Les équipes gagnantes ont reçu des trophées, des billets pour le spectacle de Mélanie Côté et des cartes-cadeaux. Des prix de présence ont également été remis.

Au-delà des résultats, l’activité s’est distinguée par la forte présence des jeunes, une évolution qui réjouit les organisateurs. Le Centre Jolliet souhaite aussi faire évoluer le concept afin de le rendre accessible à un public encore plus large.

Pour la prochaine édition, les organisateurs envisagent d’ajouter une troisième catégorie, moins axée sur la compétition et adaptée aux besoins des personnes âgées. Une initiative qui permettrait de préserver l’esprit rassembleur du rallye tout en permettant à davantage de membres d’y participer.

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Photo : Dans la catégorie familiale, Myra Spiller, Jamie Black, Rowen Spiller et Matéo Spiller ont remporté la victoire. (Photo : CCFJ)