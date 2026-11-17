En confrontant leurs expériences et leurs repères culturels, les participants ont découvert combien les gestes du quotidien peuvent être interprétés différemment d’une communauté à l’autre. Une occasion de mieux comprendre les perceptions de chacun et de réfléchir aux rapprochements nécessaires pour faire avancer le dialogue et la réconciliation.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Le 29 octobre, le Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS) a accueilli une rencontre de la série « Conversations sans tabou », consacrée à la réconciliation et aux perspectives des Premières Nations. Diane Montreuil, aînée, gardienne des savoirs et mère de clan, a échangé avec les participants sur les traditions, les perceptions culturelles et les relations entre communautés.

Cette activité abordait les réalités des peuples autochtones du Canada et les questions liées à la réconciliation. Les discussions ont notamment porté sur les ressemblances entre certaines traditions africaines et celles des Premières Nations, ainsi que sur les différences qui peuvent influencer les relations sociales.

Les participants ont comparé plusieurs pratiques culturelles et leurs significations respectives. Certains comportements, considérés comme respectueux dans une communauté, peuvent recevoir une interprétation différente ailleurs. Cette observation a nourri les échanges autour des habitudes sociales et des malentendus interculturels.

« Les échanges ont été riches en enseignements et en discussions constructives », a indiqué Lo-Anne Chan, du CCFS.

L’un des exemples évoqués concernait le contact visuel, dont la signification varie selon les traditions et les situations. Lo-Anne Chan a notamment rapporté les différentes interprétations abordées au cours de la rencontre.

Selon la perspective autochtone présentée lors de la discussion, les yeux sont considérés comme le miroir de l’âme et représentent un moyen d’établir une connexion profonde avec son interlocuteur. Dans certaines cultures africaines traditionnelles, éviter de regarder directement une personne en position d’autorité constitue plutôt une marque de respect.

À l’inverse, dans certains milieux nord-américains, l’absence de contact visuel peut être perçue comme un manque de respect ou d’attention. Ces interprétations ne sont toutefois pas uniformes et varient selon les personnes, les communautés et les circonstances.

Cet exemple a occupé une place particulière dans les discussions, car il illustre les différences de codes sociaux auxquelles peuvent être confrontées les personnes issues de plusieurs horizons culturels. Un geste ordinaire peut ainsi prendre des significations opposées selon l’éducation, les traditions et les références de chacun.

Diane Montreuil intervient également dans d’autres communautés ontariennes pour discuter de la réconciliation et des perspectives autochtones. Une rencontre similaire avait notamment eu lieu à Durham, le 24 octobre, quelques jours avant son passage à Sarnia.

Au terme de l’activité, les échanges avaient principalement porté sur les ressemblances culturelles, les perceptions du respect et les différences dans les relations interpersonnelles. Les témoignages rapportés par le CCFS montrent l’intérêt des participants pour ces questions et de la diversité des expériences évoquées au cours de la discussion.

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Photo : Un cercle de conversation autour de Diane Montreuil (Photo : CCFS)