Sarnia célèbre le lever du drapeau franco-ontarien

À Sarnia, le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (JFO)s’est fêté en deux temps. Le 24 septembre, le Rustr Music Hall a accueilli une soirée de célébration. Décorée de vert et de blanc, la salle a rassemblé la communauté francophone de Sarnia autour d’une programmation musicale en français. L’invitée Geneviève RB et son équipe ont assuré les prestations de la soirée.

« Nous remercions les artistes, le Rustr Music Hall ainsi que les bénévoles et partenaires associés à l’activité, dont Jackpot Time et le gouvernement du Canada sans qui tout cela n’aurait pas été aussi réussi », mentionne David Lauzier au nom du Centre communautaire francophone de Sarnia (CCFS).

Le lendemain matin, le drapeau franco-ontarien a été hissé au parc Seaway. Une centaine d’élèves des écoles francophones de Sarnia ont participé au rassemblement avec leurs familles, des partenaires et d’autres membres de la collectivité.

La cérémonie a été marqué de chants et d’activités destinés au public. Le cascadeur et jongleur Joey Albert a également présenté plusieurs numéros qui ont retenu l’attention des jeunes.

Dans l’après-midi, les classes de 3e année et moins ont été accueillies au centre communautaire. Elles ont également profité des prestations du cascadeur et participé à des activités adaptées à leur âge telles que du coloriage et des tatouages temporaires sur le thème de la francophonie.

À travers ces différentes rencontres, le CCFS a proposé plusieurs occasions de rassemblement autour de la langue et de la culture française. La programmation s’est déroulée sur deux jours et a réuni des élèves, des familles, des artistes, des bénévoles, etc.

« À l’issue du rassemblement du 24 et 25 septembre, on remercie à tous d’être venus. On est fiers d’être francophones, on est fiers d’être Franco-Ontariens et, ce matin-là à Sarnia, ça s’est vu », a déclaré l’équipe du CCFS.

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Photo : Lever du drapeau au parc Seaway (Photo : CCFS)