Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton hébergera le site Accès Franco-Santé de Sarnia, un point d’accès essentiel pour les services de santé et sociaux en français dans la région. Cet espace répondra aux besoins croissants de la communauté en facilitant la navigation dans les systèmes de soins offerts.

Yolande Melono – IJL Réseau.Presse – L’Action

Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton (CCFS) s’équipe d’une nouvelle boussole en matière d’accès aux services pour la communauté francophone locale. Il s’agit du site Accès Franco-Santé de Sarnia, le point d’accès principal pour l’information, la coordination et la navigation dans les systèmes de santé et sociaux pour les francophones de la région.

Ce centre multidimensionnel longtemps sollicité dans la localité comblera plus d’une insuffisance au vu de la grande difficulté des francophones à accéder à un service dans leur langue lorsqu’ils en éprouvaient le besoin.

« Nous avons fait des demandes, il y a des années. Puis en 2024, nous avons réessayé parce que la population avait augmenté. De plus, nous sommes maintenant une région désignée en vertu de la Loi sur les services en français. C’est un nouvel atout. Nous aurons vraiment le pouls de ce qui se passe dans la communauté. Le but étant de rassembler les services disponibles en français et d’encourager les partenaires à venir les livrer ici, au centre communautaire. Par ailleurs, avoir une traçabilité de tous les partenaires qui doivent offrir des services en français et la capacité de les suivre sera notre priorité », affirme la présidente du CCFS, Tanya Tamilio.

Cet espace, inspiré d’Accès Franco-Santé de London, présente tout de même une légère innovation en rapport avec la gamme de services offerts. En l’occurrence, au site Accès Franco-Santé de Sarnia, il est envisagé que l’éventail des soins aille au-delà des services de santé mentale proposés à London.

Bien que le projet ne soit qu’à l’étape de la recherche de partenaires à même d’offrir leurs services dans les locaux du CCFS, des départements multiples sont déjà pressentis, notamment des services en lien avec la maladie d’Alzheimer, le diabète, d’audiologie, le soutien pour les parents et les enfants, et même la présence d’une infirmière qui pourra aider les aînés avec la prise de leur pression artérielle.

« L’idée sera d’avoir une carte ici, avec tous les services disponibles en français, avoir les agences et les organismes prêts à offrir des services sur place. De plus, tous les jours de la semaine, il y aura quelqu’un de différent », souligne Tanya Tamilio.

Le site Accès Franco-Santé de Sarnia est accueilli chaleureusement. « Ce modèle est destiné à répondre aux besoins de la communauté francophone locale alors je dis « bravo ». Ensuite, c’est certainement un modèle à explorer pour d’autres endroits sur le territoire de l’Entité 1 où se trouvent des francophones, en l’occurrence à Chatham-Kent ou à Windsor-Essex-Kent, affirme son président, Paul Lachance.

« En outre, les francophones ont le droit d’avoir des services en français. Le modèle Accès-Franco-Santé ne cesse de démontrer ses succès dans d’autres régions. Si nous pouvons travailler ensemble comme collectivités pour se doter de centres Accès Franco-Santé où les francophones pourront obtenir des données sur les services disponibles en français (médecin de famille, services sociaux et communautaires ou autres), nous sommes gagnants sur tous les plans. »

En plus de la vocation socioculturelle attribuée à ce centre, il répondra aussi aux besoins de la communauté francophone.

« C’est un grand pas. Les patients auront accès à différents services, car le Centre sera en mesure de les appuyer dans d’autres domaines. Ça fait des années que les gens demandent un tel service. Avec l’augmentation des nouveaux arrivants francophones dans la région, nous pourrons mieux les aider et les soutenir », ajoute Mme Tamilio.

L’inauguration des locaux d’Accès Franco-Santé de Sarnia est prévue le 20 mars prochain.

Photo : Le Centre communautaire francophone de Sarnia-Lambton hébergera les bureaux d’Accès Franco-Santé de Sarnia (Crédit : CCFS)